Jan Delay spricht zum dritten Mal den Raben Socke

Der Musiker Jan Delay gibt im Film „Der kleine Rabe Socke: Suche nach dem verlorenen Schatz“ zum dritten Mal dem schwarzen Vogel seine Stimme.

Der Rabe Socke kommt mit seinem dritten Film ins Kino. Er heißt „Suche nach dem verlorenen Schatz“. Darin entdeckt der Rabe mit der rotweißen Ringelsocke am Fuß eine Schatzkarte und macht sich mit Freund Eddi-Bär auf Schatzsuche. Wieder spricht der Musiker Jan Delay den kleinen schwarzen Vogel. Im Interview erzählt er davon.





Sie sprechen den Raben Socke schon im dritten Film, haben Sie ihn jetzt endgültig ins Herz geschlossen?

Ich habe Rabe Socke direkt ins Herz geschlossen, als ich die allererste Anfrage bekam, denn da kannte ich ihn noch gar nicht. Als ich nur das Bild von ihm gesehen habe, da fand ich ihn schon so super, dass ich sofort gesagt habe: Mach ich! Und seitdem ist es mindestens gleichgeblieben, wenn nicht sogar noch mehr.





Hat der Rabe Socke eine Eigenschaft, die Sie auch haben?

Oh ja, glaub schon. Der haut immer so ein paar Sachen raus, die er später bereut. Und er will mit dem Kopf durch die Wand. Es muss immer alles sofort klappen. Und das ist manchmal nicht so gut, man muss auch mal den Gang rausnehmen und nachdenken. Aber er kann auch immer alle mitreißen und hat viel Energie. Da sind wir uns ähnlich.





Was mögen Sie an dem neuen Film besonders?

Am schönsten fand ich im Film,wie sie den verschollenen Opa Dachs finden und ihn mit nach Hause bringen!



Können Sie sich an eine Schatzsuche erinnern, die Sie als Kind unternommen haben?

Klar, einmal gab’s diese Schatzsuchen, die man gespielt hat und sich selbst alles ausgedacht hat. Dann gab‘s früher so Schatzsuchen, die hießen Schnitzeljagden. Da hatte ich auch mal eine auf meinem Geburtstag, das fand ich super. Für meine Tochter habe ich auch schon eine gemacht, die Mädels haben gesagt, dass es die beste und tollste Schatzsuche war, die sie jemals gemacht haben.





Sehen Sie Animationsfilme mit anderen Augen, seit Sie selbst Vater geworden sind?

Nee. Ich hab die vorher schon voll gerne gemocht und das hat sich überhaupt nicht geändert. Das ist eher bei Realfilmen so: Wenn da was mit einem Kind passiert, das nimmt mich voll mit. Das war vorher nicht so.





Haben Sie sich den Film schon mit Ihrer Tochter Carla angesehen?

Ich hab den Film mit meiner Tochter bei der Premiere in Berlin gesehen. Er hat uns beiden sehr gut gefallen. Ein rasantes Abenteuer!





Sie haben schon Vector, Willi und Socke gesprochen, wollen Sie auch weiterhin Animationsfiguren synchronisieren?

Ich mach das sehr gerne, das ist super. Ich würde mich freuen, wenn da noch mehr käme. Das ist für mich immer ein bisschen wie Urlaub, weil ich nicht nachdenken muss, was zu tun ist, sondern weil mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Da ist ein Chef, der sagt, das war gut oder nö, mach noch mal. Und dann ist irgendwann Feierabend und ich hab den Kopf frei, ohne darüber nachzudenken, was ich noch alles machen muss, als wenn ich selbst mit meinen Sachen im Studio steh.