In der Zooschule: Zu Besuch bei Schlangen und Schildkröten

Kinderreporterin Sophie durfte eine Schildkröte in der Hand halten. Für die Kinderzeitung CHECKY! schrieb die Zwölfjährige einen Artikel über den Ausflug in die Zooschule.

Die Schulklasse der 12-jährigen Sophie hat einen Schultag in der Zooschule in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen verbracht.

„Was für Tiere sind Reptilien?“ Bei dieser Frage der Zoopädagogin Anna Bresser schnellen viele Finger in die Höhe. „Sie haben Schuppen!“, „Sie sind wechselwarm!“, „Sie legen Eier!“ sind die drei wichtigsten Antworten der Kinder. Ein Tier mit Schuppen hat Anna Bresser direkt mitgebracht, damit die Schülerinnen und Schüler der 6b des Gymnasiums Lohmar es in Ruhe anschauen und sogar anfassen können: eine Bartagame.

Schuppige Echsen aus Australien

Bartagamen sind Echsen, die in der freien Natur nur in Australien vorkommen. Zusätzlich zu ihren Schuppen haben sie viele Zacken auf ihrem Körper, auf den Beinen und dem Schwanz. „Traut ihr euch, sie zu streicheln“, fragt Anna Bresser und bittet die Kinder darum, leise zu sein. „Wenn Bartagamen gestresst sind, sieht man das daran, dass sie die Augen schließen.“ Das wollen die Sechstklässler nicht verursachen. Sie sind mucksmäuschenstill und bewegen sich nur langsam und ohne Hektik, als das zierliche Tier im Kreis herumgereicht wird.

Diese Bartagame durften die Kinder streicheln. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

In der Zooschule der Zoom Erlebniswelt sieht es aus wie in einem Forscherzelt. Brauner Stoff an der Decke macht den Raum gemütlich. Auf einer Leine hängt Forscherkleidung, es wirkt wie bei einer Expedition. Ein Feldbett steht in der Ecke und überall sind Dinge aus der Tierwelt ausgestellt, an der Wand hängt zum Beispiel eine Schmetterlings-Sammlung.

Die Bartagame Monaro hat sich inzwischen schon von vielen Kindern über den Rücken streicheln lassen. Ihre Augen sind geöffnet, das bedeutet, sie ist entspannt. „Bartagamen sehen und hören sehr gut“, erklärt Anna Bresser weiter, bevor sie Monaro zurück ins Terrarium bringt und mit Saja zurückkommt.

Nicht alle Kinder wollen die Schlange streicheln

Saja ist eine Boa Constrictor, also eine Würgeschlange. Schnell schlängelt sie sich um die Hand und den Arm der Zoopädagogin. „Schlangen haben das so genannte Jacobsorgan, mit dem sie riechen können“, sagt Anna Bresser. Auch Saja darf gestreichelt werden, aber das trauen sich nicht alle Kinder. „Ich muss sie nicht unbedingt anfassen“, sagt zum Beispiel die zwölfjährige Sophie.

Die Sechstklässlerin hört beim Termin in der Zooschule besonders gut zu, denn Sophie wird darüber anschließend einen Artikel für die Kinderzeitung CHECKY! schreiben.

Zoopädagogin Anna Bresser zeigt den Kindern eine Boa Constrictor. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Die Schülerinnen und Schüler aus Lohmar lernen an diesem Tag viel, etwa dass Schuppen vor Austrocknung schützen oder dass die Haut von Schlangen nicht mitwächst, deswegen häuten die Tiere sich ab und zu.

Ein Artikel für die Kinderzeitung

Am Ende des Vormittags läuft die 6b noch hinüber zu den Schildkröten, wo unter anderem der riesige Helmut an Grashalmen kaut. Auch die Schildkröten dürfen gestreichelt werden, „aber nicht am Kopf, das mögen sie nicht“, weiß Anna Bresser.

In ihrem Artikel wird Sophie später schreiben: „Die Schildkröte Helmut hatte leider vor längerer Zeit Gelenkprobleme, aber auch dafür hatte der Zoo in Gelsenkirchen eine Lösung: Helmut bekam eine Art Skateboard angefertigt, mit dem er sich fortbewegen konnte, dazu bekam er Physiotherapie. Echt toll, dass die Tiermedizin auf solche Gedanken kommt, um Tieren, die Probleme haben, zu helfen!“

Sophies Artikel steht in der aktuellen Ausgabe der Kinderzeitung CHECKY!. Hier erfährst du mehr über die Kinderzeitung. Und hier kannst du Sophies Artikel lesen.

Schulklassen können kostenlos die Westenergie Zooschule in der Zoom Erlebnisweltin Gelsenkirchen besuchen. Wenn Schulklassen das Angebot der Zooschule nutzen wollen, müssen sie nur den Eintritt in den Zoo zahlen. Eine Anmeldung ist per E-Mail möglich an info@zoom-erlebniswelt.de.

