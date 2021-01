Großbritannien hat die EU nun endgültig verlassen

Seit dem 1. Januar ist Großbritannien endgültig nicht mehr in der EU. Dadurch ändert sich einiges. Das betrifft auch Studierende

Ene, mene, muh - und raus bist du! Das stimmt jetzt ganz und gar für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. Seit Beginn des neuen Jahres hat sich das Land noch weiter von der EU getrennt, also von der Europäischen Union.

In diesem Bündnis arbeiten viele Länder Europas zusammen. Auch Deutschland gehört dazu. Die EU regelt zum Beispiel viele Fragen zum Umweltschutz gemeinsam und beim Handel mit Waren. Doch die Menschen in Großbritannien stimmten im Juni 2016 ab und sagten mehrheitlich: Wir wollen aus der EU austreten.

Weil die Verbindungen sehr eng waren, dauerte es einige Jahre, die Trennung zu organisieren. Seit dem 1. Januar gibt es einen neuen Vertrag über die neuen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Regierungschef Boris Johnson sagte: „Dies ist ein großartiger Moment für dieses Land. Wir haben die Freiheit in unseren Händen, und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen.“

Die Staaten bleiben Freunde

Die anderen Staaten der EU nannte er trotzdem Freunde. Denn auch künftig werden beide viel miteinander zu tun haben. Dafür gelten nun aber teilweise andere Regeln.

Der Brexit hat viele Folgen. Zum Beispiel können junge Leute aus Europa nicht mehr so einfach eine Zeit lang in Großbritannien studieren. In der EU gibt es dafür das Erasmus-Programm. Studierende können drei bis zwölf Monate lang ihr Fach im Ausland weiterstudieren und bekommen dafür Extra-Geld. Großbritannien macht bei diesem Programm aber jetzt nicht mehr mit. Und die Studiengebühren an den Universitäten im Land sind hoch.

Auch beim Handel gibt es nun mehr Kontrollen, die Zeit und Geld kosten.

Neu ist auch: Man muss ab dem 1. Oktober 2021 einen Reisepass haben, wenn man nach Großbritannien reisen möchte. Der deutsche Personalausweis reicht dann nicht mehr. Wenn man weniger als 90 Tage im Land Urlaub macht, braucht man aber kein Visum, also eine extra Einreiseerlaubnis. Wer in Großbritannien arbeiten will, braucht dagegen ein solches Visum.

Der Vertrag hat 1246 Seiten

Der neue Vertrag zwischen der EU und Großbritannien gilt erst einmal nur vorläufig. Das liegt daran, dass er erst kurz vor dem Jahreswechsel unterschrieben worden ist. Die Länder hatten keine Zeit mehr, ihn gründlich zu prüfen. Das soll im Januar nachgeholt werden. Damit das Abkommen endgültig in Kraft treten kann, muss das Europäische Parlaments zustimmen.

Der Vertrag hat 1246 Seiten. Darin geht es auch darum, wie Streitfragen geklärt werden sollen.