Freiwillige Tickets für herrH-Wunschkonzert im Internet

Der Kindermusiker herrH gibt am 7. Februar sein viertes Online-Konzert.

Kindermusiker haben es in der Corona-Zeit schwer, weil sie nicht auftreten können. herrH ist erfinderisch und gibt Online-Konzerte auf Youtube.

Am kommenden Sonntag, 7. Februar, werden wieder viele Familien ihr Wohnzimmer freiräumen und um 16 Uhr Youtube am Fernseher aufrufen. Dann startet der Kindermusiker herrH schon zum vierten Mal ein Online-Konzert. Diesmal durften sich Kinder ihre Lieblingslieder wünschen.

„Ich habe ganz viele Liederwünsche bekommen, Hunderte von E-Mails“, sagt herrH, der eigentlich Simon Horn heißt und in Lippstadt wohnt. „Die Kinder waren sehr kreativ. Ich hab supersüße Bilder bekommen oder Mama und Papa haben geholfen und kleine Videos gebaut oder es wurden aus Lego krasse Landschaften erschaffen, es wurde gesungen, es gab Sprachnachrichten, richtig bunt.“

Mit Qualm, „peng“ und „puff“

Obwohl er seit Monaten nicht live auftreten kann, will der 36-Jährige den Kindern auch auf Youtube ein echtes Konzerterlebnis bieten. „Dazu gehört, dass alles schön aussieht, dass da ordentlich was blinkt und qualmt und ,peng’ und ,puff’ macht, deswegen gibt es eine richtige Konzertbühne mit ganz viel Licht und allem.“

Am Anfang der Corona-Zeit fand herrH Online-Konzerte für Kinder noch nicht so gut. „Ich musste sehr überzeugt werden“, erinnert er sich. „Ich brauche mein Publikum, um einen schönen gemeinsamen Moment schaffen zu können. Aber dann habe ich es probiert.“

Mitgetanzt und mitgesungen

Anschließend war Simon Horn ziemlich überrascht. Er stellte nicht nur fest, dass ziemlich viele Familien zugeschaut haben. Außerdem bekam er nach dem ersten Konzert über 1000 Nachrichten mit Fotos und Videos, wie zu Hause mitgetanzt und mitgesungen wurde.

Viele Eltern sind bereit, auch für ein Online-Konzerterlebnis Geld zu bezahlen. Denn Menschen, die im Bereich Kunst und Kultur arbeiten, verdienen in der Corona-Zeit kaum Geld. Für die Konzerte von herrnH kann man im Moment freiwillige Tickets kaufen. „Die Leute können selbst entscheiden, was für sie am besten passt“, sagt er.

Dino-Ticket und Raffi-Ticket

Das aktuelle Album heißt „Wenn ich groß bin“. Foto: herrH

Es gibt drei verschiedene Preise: das „Dino-Ticket – kleine Umarmung“, das „Elefantenfunk-Ticket – dicker Support“ und das „Raffi-Ticket – ganz großes Herz“. Alle drei Tickets haben einen Bezug zu den witzigen Liedern des Kindermusikers.

Der Verkauf läuft zumindest so gut, dass Simon Horn seinen technischen Partner, den er für die Youtube-Konzerte braucht, mitbezahlen kann. Er freut sich sehr darüber: „Viele Eltern haben mir geschrieben: ,Wenn wir sonst auf ein Konzert gehen, kaufen wir auch ein Ticket. Du brauchst uns das nicht alles zu schenken!’ Das waren so viele liebe Nachrichten!“

HIER GEHT’S ZUM KONZERT:

herrH gibt das Wunschkonzert am 7. Februar um 16 Uhr auf seinem Youtube-Kanal youtube.com/herrHistda

Freiwillige Tickets gibt’s hier: shop.herrh.com

Sein aktuelles Album heißt „Wenn ich groß bin“.

In der nächsten Woche stellen wir euch einen Kindermusiker vor, der in der Corona-Zeit mit einem Künstlerstipendium eine CD produziert hat.