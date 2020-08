Flimmo: Ganz viel Musik im Alltag von Kindern

Wenn es um Musik geht, sind Kinder auf vielen Kanälen unterwegs. Casting-Shows, Youtube und Tiktok spielen dabei eine große Rolle.

Selber ein Instrument spielen, tanzen, oder einfach nur der Lieblingsband zuhören: Für viele Kinder spielt Musik eine große Rolle! Das zeigt sich auch in ihrem Alltag und ihren Vorlieben im TV und im Internet. Manche leben ihre Liebe zur Musik aus und stellen Videoclips auf Plattformen wie Tiktok. Andere fiebern mit, wenn junge Talente in Casting-Shows wie „The Voice Kids“ oder „Dein Song“ auftreten. Was genau Jungen und Mädchen mögen und welche Angebote sie nutzen, wollte jetzt der Medienratgeber „flimmo“ wissen. Dabei kam heraus: Die Interessen sind sehr vielseitig. Es geht darum, kreativ zu sein, Wissen zu erweitern und sich über Erlebtes und Gesehenes auszutauschen.

Lob für die Jury

An Casting-Shows wie „The Voice Kids“ bewundert der zehnjährige Lars den Mut der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Ich würd’ auch gerne mitmachen, nur hab ich halt Lampenfieber immer so richtig – aber es macht Spaß, zuzuschauen.“

Tiktok-Fans lieben die lustigen Kurzvideos. Foto: Jens Kalaene / dpa

Viele Befragte schalten bei „Das Supertalent“ ein und loben die Vielfalt: „Mir gefällt daran, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass es viele verschiedene Talente gibt. Man kann sehen, was die Leute so können“, erklärt der Valentin (12).

Fairness ist den Befragten besonders wichtig. Deswegen schneidet die Show „The Voice Kids“ bei ihnen besonders gut ab. Denn hier sitzen die Jurymitglieder mit dem Rücken zu den Kandidaten und entscheiden nicht nach dem Aussehen.

Was bei der Befragung auch heraus kam: Die Kinder reagieren empfindlich auf abwertende Kritik. Gemeine Sprüche fallen ihnen besonders beim „Supertalent“ auf.

Wer Musik im Internet sucht, landet schnell auf der Video-Plattform Youtube. Valentin helfen die Videos, die Liedtexte zu verstehen, erzählt er: „Wenn mir ein Lied gefällt, dann such ich das Lied und schau mir das Video dazu an. Dann sieht man ja manchmal in den Videos, um was es geht.“

Fiese Kritik geht gar nicht

Mit der App Tiktok kann man kurze Videoclips erstellen und mit anderen teilen. Darin geht es ums Singen und Tanzen, ums Basteln oder einfach nur ums Albern sein. Die Hälfte der befragten Kindern nutzt die App. Die meisten sind begeistert, aber es gibt auch deutliche Kritik. Auch hier werden negative und gemeine Kommentare verurteilt. Und Datenschutz ist vielen Kindern schon wichtig. Die zehnjährige Rosa möchte gar nicht, dass ihr viele Leute auf Tiktok folgen. Sie speichert nur Entwürfe. Auch andere Kinder legen Wert auf Datenschutz und Privatsphäre.

Auf jeden Fall bietet das, was auf allen Kanälen an Musik läuft, viel Gesprächsstoff. Zwei Drittel aller Kinder unterhalten sich gerne darüber. Meistens mit Freundinnen oder Freunden, aber auch auf dem Schulhof. Es macht halt Spaß, darüber zu verhandeln, wie cool die neuesten Videos oder Auftritte der Lieblingsstars sind.