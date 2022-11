Kindernachrichten Essener Adventskalender will Freude im Advent verbreiten

Der Adventskalender des Bistums Essen hat viele neue Geschichten, Lieder, Gebete und Rezepte. Eine Fundgrube für eine kreative Adventszeit.

Viele Kinder lieben die Adventszeit. Draußen wird es früh dunkel, aus der Küche duftet es nach Plätzchen und am Wochenende kann man mit der Familie über den Weihnachtsmarkt schlendern. Und zu Hause kann man die Kerzen am Adventskranz anzünden. Die Vorfreude auf Weihnachten ist mindestens genauso schön wie das Fest.

Mit der geheimnisvollen Zeit beschäftigt sich wie jedes Jahr der Essener Adventskalender. Unter dem Motto: „Siehe, ich verkündige euch eine große Freude!“ erwarten euch viele Ideen, wie ihr die Vorweihnachtszeit gestalten könnt.

Auf 72 Seiten gibt es eine Menge spannende Weihnachtsgeschichten, leckere Rezepte und tolle Spiele für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren zu entdecken. Ihr wolltet immer schon mal einen Adventskranz selbst binden und pinke Pasta kochen? Ihr wollt wissen, was es mit einem Schmunzelstein auf sich hat und Engelsflügel oder traditionelle Plätzchen aus Guatemala backen? Oder einen Stein-Fotohalter basteln? Dann nichts wie los! All das und vieles mehr erwartet euch in dem deutschlandweit bekannten Adventskalender.

Für 4,50 Euro könnt ihr ihn ganz einfach auf www.essener-adventskalender.de online bestellen. In vielen Pfarr- und Gemeindebüros kann man den Kalender auch direkt vor Ort kaufen. Online findet ihr zudem 24 Seiten Zusatzmaterial mit weiteren Vorlagen zum Ausdrucken, Ausmalen und Basteln.

Noch eine Besonderheit: Da der Kalender schon am 1. Advent (27. November) begonnen hat und bis zum 6. Januar geht, könnt ihr an besonders vielen Tagen eine Seite umblättern!

