Emmas Hobby ist Inline-Skaterhockey

Die Neunjährige spielt seit zwei Jahren Inline-Skaterhockey. Bei dem Hallen-Sport kommt es auf Schnelligkeit und Spaß an der Bewegung an.

Als Emma mit vier Jahren zum ersten Mal auf Inlinern stand, wollte sie einfach mal ausprobieren, ob das gut klappt: „Ich bin zuerst bei uns im Wohnzimmer hin und her gefahren, und dann draußen auf der Straße.“ Schnell war klar: Das klappt nicht nur prima, sondern macht auch riesigen Spaß.

Seit zwei Jahren macht Emma sogar regelmäßig Sport auf Inlinern. Die Neunjährige spielt Inline-Skaterhockey bei den Commanders Velbert. In der Rollsporthalle zeigt sie gleich zu Beginn des Trainings, was alles dazu gehört.

Emma fährt Inliner seit sie vier Jahre alt ist. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Ausrüstung beim Inline-Skaterhockey ähnelt der beim Eishockey: Knieschoner, Stutzen, Helm, Handschuhe, Ellenbogenschoner und Brustschoner. „Das erste Mal alles anzuziehen, war schon komisch“, sagt die Neunjährige. Jetzt braucht sie dafür keine fünf Minuten. Dann geht es ab aufs Feld, dem orangefarbenen Ball hinterherjagen. Denn im Gegensatz zum Eishockey wird beim Inline-Skaterhockey nicht mit einem Puck gespielt, sondern mit einem Ball aus Hartgummi oder Plastik.

Spaß an der Bewegung

Die vielen Schutzteile zeigen: Inline-Skaterhockey ist ein schneller Sport mit Körperkontakt. „Die Kinder haben schon ordentlich Montur an. Ein bisschen Kondition und Ausdauer und vor allem Spaß an der Bewegung sollte man mitbringen“, erklärt Trainer Jan Langhanki. Alles andere vermittelt der Verein.

Nach dem Aufwärmen geht es los mit dem Fahrtraining in der stabilen Hockey-Position: Die Kinder rollen in leichter Kniestellung, die Beine schulterbreit und mit dem Schläger vor dem Körper übers Feld. Gar nicht so einfach, dabei die Balance zu halten. Außerdem werden heute C-Cuts geübt. Dabei hält Emma mit einem Inliner die Spur, mit dem anderen fährt sie Bögen. Und dann das Gleiche rückwärts. Die Wendigkeit ist wichtig für das schnelle Spiel.

Emma spielt bei den Bambini. Hier ist sie die Zweitälteste und wechselt in der nächsten Saison in die Schülermannschaft. Der Mannschaftsaufbau ist bei beiden gleich. In jedem Team sind fünf Spielerinnen und Spieler: Ein Torwart, zwei Angreifer, zwei Verteidiger. Wegen des rasanten Spiels werden die Spielenden häufig ausgewechselt. Bei den Bambini alle anderthalb Minuten, bei den Älteren werden die Spielzeiten immer länger.

Beim Training wird das sichere Fahren geübt. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Am Schluss der Trainingsstunde werden die Kinder in Teams eingeteilt. Klar, dass sie auch mal aufeinanderrasseln und auf dem Boden landen. Aber alle bleiben fair und freundlich. Davon ist besonders Trainer Jan Langhanki begeistert: „Die Kinder haben einfach Lust, zusammen Sport zu machen. Mal gibt es Spiele, die gewinnt man 10:0, am nächsten Wochenende verliert man 0:10 und die Kinder haben trotzdem gute Laune.“

Beim gemeinsamen Abschied nach der Trainingsstunde darf Emma das Kommando geben. Es klingt nach Vorfreude auf die nächste Runde. Alle stehen im Kreis, klopfen mit dem Schläger auf den Boden und rufen: „Go Commanders go!“

