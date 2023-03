Drei Jungen aus Haldern gründen einen Fußballclub

Mats, Mika und Max sind zehn Jahre alt. Die Jungen haben den FC Phönix gegründet. In ihrem Fußballverein spielen Erwachsene keine Rolle.

Nach Mitspielern gesucht

Mika, Max und Mats lieben es, zu kicken. Sie spielen schon lange erfolgreich beim SV Haldern, zur Zeit in der E-Jugend. Das hat den Zehnjährigen aber nicht gereicht. An trainingsfreien Tagen haben sie sich auf dem Bolzplatz getroffen und weitergespielt. Bis ihnen das auch irgendwann zu wenig war. Also kam Mats auf die Idee, einen eigenen Verein zu gründen. Aber wie macht man das?

Mats, Mika und Max haben den Verein gegründet. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Zunächst einmal wurden Mitspieler gesucht. Mika erzählt: „Wir haben auf dem Computer Listen geschrieben, auf denen man sich eintragen konnte und die haben wir dann in Geschäften verteilt. Auch in der Schule haben wir nachgefragt.“ Am 5. Mai 2022 standen alle zum ersten Mal zusammen auf dem Platz. Seitdem erklärt Mika die Aufwärmübungen, lässt die Spieler Runden laufen, teilt die Teams ein. Dass der Zehnjährige die Trillerpfeife in die Hand nahm, lag nahe. Sein Vater trainiert die erste Mannschaft beim SV Haldern, Mika steht oft mit auf dem Platz.

„So, sammeln, alle herkommen!“ ruft er jetzt und es geht los. An diesem Tag ist es kalt, es regnet immer wieder, aber es wird gespielt: passen, spurten, Torabschluss. Mika schaut genau hin, gibt Anweisungen und ruft auch mal aufmunternd: „Das ist ein Wettkampf, gebt euch mal Mühe!“

Max und Mats stehen mit auf dem Platz, sie spielen auf dem rechten und dem linken Flügel. Außerhalb des Spielfelds machen sie Werbung für ihren Verein. Sie haben zum Beispiel ein Werbe-Video gedreht und kümmern sich um Testspiele mit anderen Mannschaften. Das hat schon ganz gut geklappt. Denn der FC Phönix hat für viel Aufsehen gesorgt. Über den jungen Verein wurde schon in einer Zeitung und im Fernsehen berichtet.

Trainingscamp an Ostern

Mika plant das Training. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Sponsoren gibt es auch schon: Eine Firma hat Trikots und Handschuhe gesponsert, eine andere Fußbälle und Trinkflaschen. Außerdem gibt es ja die Vereinszeitung, die alle zwei Wochen erscheint. Darin steht diesmal, dass es vielleicht einen Neuzugang gibt, der dann als Innenverteidiger aufläuft. Und dass ein anderer Spieler bald die Schule wechselt und den Verein vielleicht verlassen muss.

50 Cent kostet die Zeitung, das eingenommene Geld landet in der Vereinskasse. Was daraus bezahlt werden soll, steht für die Kinder bereits fest: Sie planen ein Osterferiencamp. Dann wollen sie bei einem der Jungen zelten und natürlich trainieren.

