„Donnie & Jan“: Sabine Zett hat neues Kinderbuch geschrieben

Sabine Zett hat „Donnie & Jan – Ziemlich beste Brüder“ geschrieben. Im Interview spricht sie über Familien und außergewöhnliche Freundschaften.

Na toll! Donnies Vater will zu seiner neuen Freundin aufs Land ziehen. Und die hat auch noch einen Sohn, Jan, der genau so alt ist wie Donnie. Für ihn heißt das: Von der großen Stadtvilla in Köln ab aufs Land. Keine Limousine, keine Haushälterin und in der Schule gibt es nicht mal höhenverstellbare Tische und Stühle! Die Geschichte der beiden erzählt die Autorin Sabine Zett in ihrem neuen, lustigen Buch „Donnie & Jan – Ziemlich beste Brüder“, das im Comic-Stil gestaltet wurde. Im Interview spricht sie über Patchwork-Familien und erklärt, wie sie die heutigen Kinder erlebt.

„Donnie & Jan – Ziemlich beste Brüder“ heißt das neue Buch der Kinderbuchautorin Sabine Zett Foto: Foto: Arena

Wie kam Ihnen die Idee zu dem Buch?

Ich habe mir diesen sehr reichen Jungen Donnie ausgedacht, weil ich merke, dass für viele Kinder Materielles immer wichtiger wird. Also das beste Handy, die teuersten Markenklamotten und so weiter. Ich will mit der Geschichte zeigen, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Donnie hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann, und trotzdem fehlt ihm etwas Entscheidendes: Zeit mit seinem Vater. Viele sagen ja „Zeit ist Geld“, das stimmt aber nicht. Ich finde: Zeit ist Glück.

Donnie und Jan sind sehr gegensätzlich. Donnie lebt in reichen Verhältnissen und wird manchmal sogar mit dem Hubschrauber zur Schule geflogen. Jan fährt häufig mit dem Fahrrad zur Schule. Welches Leben ist denn besser? Das auf dem Land oder in der Stadt?

Beides hat sicher seine guten und schlechten Seiten. Im Buch wird aber ganz klar, dass Donnie am ganz normalen Leben auf dem Land Spaß findet und merkt, dass es nicht auf Besitztümer ankommt. Ich persönlich merke auch, dass heutzutage bei vielen Menschen der Wunsch nach Entschleunigung und Ruhe größer wird und es immer mehr Leute von der Stadt raus in die Natur zieht.

Weil Donnies Vater sich in Jans Mutter verliebt hat, leben die vier jetzt zusammen. Sie sind also eine „Patchwork-Familie“. Wie gehen Kinder damit um, wenn plötzlich ein neuer Partner und vielleicht auch neue „Geschwister“ in die Familie kommen?

In der Geschichte haben die beiden Jungs erst einmal Vorurteile dem anderen gegenüber und wollen sich beide anfangs nicht darauf einlassen, miteinander zu leben. Das ändert sich ja mit der Zeit und sie werden sogar Freunde. Das zeigt einfach, wie wichtig es ist, Bedenken beiseite zu legen. Wenn ich mit Kindern nach meinen Schullesungen spreche, dann merke ich, dass sehr viele etwas mit dem Begriff „Patchwork-Familie“ anfangen können und dass sie sehr unbefangen damit umgehen. Das finde ich sehr gut.

Die beiden Hauptfiguren sind ziemlich unterschiedlich. Kann man sich dann überhaupt anfreunden?

Davon bin ich fest überzeugt. Donnie und Jan müssen das erst lernen. Doch am Ende haben beide Jungs die gleichen Bedürfnisse: Sie möchten Freunde finden, in der Schule gut zurechtkommen, Sport treiben, Spaß haben. Das verbindet sie miteinander, auch, wenn beide eigentlich aus ganz anderen Welten kommen. Wie im normalen Leben auch.

Der Roman ist im Comic-Stil gehalten, es gibt sehr witzige Zeichnungen und verschiedene Schriftarten. Ist es bewusst so gestaltet worden?

Ja, es soll vor allem leicht zu lesen sein. Spaß beim Lesen zu haben, ist mir sehr wichtig, insbesondere, weil dann die Kinder auch ein Buch wirklich zu Ende lesen. Die aktuellen Lese-Studien finde ich erschreckend. Ich will nicht nur als Autorin, sondern auch als Lese-Botschafterin der Stiftung Lesen dagegen steuern.

„Donnie & Jan – Ziemlich beste Brüder“ (ab 9 Jahre) ist im Arena Verlag erschienen und kostet 13 Euro.

