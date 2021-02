Verrückte Ideen für einen etwas Andrén Distanzunterricht

„Der etwas André Unterricht“ hat Kinderreporter Tjade (9) viel Spaß gemacht. Er hat sich die Folgen für euch angeguckt und berichtet hier davon.

Eine Lehrerin, die nicht Kopfrechnen kann? Eine Gurke, durch die Strom fließt? Ein Erwachsener, der rät, das Einmaleins auf eine Tapete zu krickeln? All das gibt es in „Der etwas André Unterricht“, das ist eine coole Fernsehsendung. André Gatzke beantwortet mit Lehrerin Pamela Fobbe Fragen von Grundschulkindern aus dem Homeschooling. Frau Fobbe ist die, die angeblich nicht so gut rechnen kann. Leon aus der dritten Klasse hat zum Beispiel eine Frage zu Lernwörtern. Oder Maret, ebenfalls aus der dritten Klasse, zum Dividieren. Frau Fobbe gibt den Kindern gute Tipps, wie sie ihre Probleme lösen können.

Die Größe von Pausenbroten

Zwischendurch laufen kleine Filme, die mag ich am liebsten. Cool sind zum Beispiel die Socke Red und sein Freund David. Sie reden Englisch - und als Viertklässler konnte ich fast alles verstehen. Manchmal gibt es auch verrückte Ideen: In Folge zwei hat sich ein Mann ein viel zu großes Sandwich gemacht. Weil es nicht in seinen Mund passt, misst er den Abstand seiner Zähne aus und findet heraus, wie groß sein Pausenbrot sein darf. Am Ende gibt es oft ein Video über einen schusseligen Hausmeister.

Andrés Studio in Köln hat riesige Fenster, in die jeder reingucken kann. Im Raum stehen viele Holzkisten. Auf einer liegt ein Wikingerhelm und auf einer anderen stehen Trommeln und ein großer Würfel. Oft greift er einfach so zu Sachen, um etwas zu erklären. Im Raum gibt es auch ein kleines Regal, auf dem unterschiedliche Sachen liegen, von Megafon bis Rechenschieber.

Auf Fenster malen

André kann im Studio machen, was er will. Einmal malt er einfach die Fenster an. Ein anderes Mal übt Frau Fobbe auf einer Spüli-Wassermischung Eislaufen. Eine witzige Idee. In der zweiten und dritten Folge baut André mit anderen Männern den größten Schneemann der Welt, mit 40 Lkw-Ladungen Schnee. Er heißt Jakob und wird ungefähr zehn Meter hoch.

Frau Fobbe und André spielen ein tolles Spiel namens Requisitenschlacht: Man sucht sich eine bekannte Geschichte aus. Die beiden nehmen Rotkäppchen. André erzählt sie und Frau Fobbe hält immer wieder Dinge hoch. Die muss André in seine Geschichte einbauen. Ich mag gerne Geschichten speziell erzählen. Frau Fobbe zeigt André unter anderem eine Klobürste. Mein Lieblingssatz von André heißt: „Ich mag Sachen, die Spaß machen - und einen Sinn haben.“

Man kann die lustigen Schulstunden online ansehen unter kinder.wdr.de/der-etwas-andre-unterricht-100.html.