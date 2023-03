Die Fernsehsendung „Woozle Goozle“ feiert Geburtstag

Unsere Kinderreporter durften im Studio dabei sein, als die Geburtstags-Show von „Woozle Goozle“ gedreht wurde. Das haben sie erlebt.

Wer ist der beste Erfinder der Welt? Ganz klar: Woozle Goozle! Wer die Wissenssendung, die bei TOGGO auf Super RTL läuft, gerne schaut, weiß das. Aber wusstet ihr auch, dass Woozle einen Preis für zweitbeste Erfinderinnen und Erfinder verleiht? Vor kurzem konnten Kinder sich wieder mit ihren Ideen für Erfindungen bei Woozle bewerben. Die besten fünf Erfindungen hat Woozle nachgebaut. Und er kann sie selbst auch richtig gut gebrauchen! Denn diesmal ging es beim Preis „Silberner Woozle“ um Erfindungen für eine Party. Um genau zu sein, für Woozles Party! Die Sendung feiert dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag!

Im Fernsehstudio bunte Ballons ins Bild werfen

Rasmus (links) und Emilia (Mitte) durften Luftballons ins Bild werfen. Foto: Annette Etges / Super RTL

Auf einer Geburtstagsparty dürfen natürlich auch die Gäste nicht fehlen. Deshalb durften auch unsere Kinderreporterin Emilia (11) und Kinderreporter Rasmus (7) bei Woozle vorbeischauen. Sie waren dabei, als die Geburtstags-Show gedreht wurde und feierten gleich mit Woozle und Moderator Simón mit: „An einer Stelle in der Sendung fliegen Konfetti und Luftballons ins Bild“, erzählt Rasmus. „Die Ballons durften Emilia und ich schmeißen.“

Und auch sonst gab es für die Kinder viel im Studio zu entdecken! Zum Beispiel das rote Licht, das leuchtet, wenn gerade eine Szene gefilmt wird. Dann müssen alle ganz leise sein. Auch, dass so viele Menschen an einer „Woozle Goozle“-Folge mitarbeiten, war Emilia und Rasmus nicht klar.

Woozle und sein Puppenspieler Martin Reinl

Da gibt es nicht nur Woozle (und seinen Puppenspieler Martin Reinl) und Moderator Simón, sondern auch noch einen Regisseur, einen Kameramann, eine Redakteurin und jemanden, der sich um den Ton kümmert. Außerdem werden in der Show immer viele Requisiten verwendet. Auch um die muss sich jemand kümmern.

Und noch etwas wussten Emilia und Rasmus vor ihrem Besuch im Studio nicht: „Ich hätte nicht gedacht, dass man die Szenen alle so oft wiederholen muss“, staunt Emilia, als Simón und Woozle dieselbe Szene zum dritten Mal aufnehmen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Manchmal verspricht sich einer von beiden. Dann müssen sie noch mal von vorne anfangen. Außerdem muss der Kameramann mal nur Woozle, mal nur Simón und mal beide filmen. Auch dafür braucht es mehrere Durchgänge.

Interview mit Woozle und Simón

Als alle Szenen gefilmt sind, dürfen Emilia und Rasmus noch ein Interview mit Simón und Woozle führen. Und die Kinder haben viele Fragen mitgebracht! Emilia möchte zum Beispiel wissen, wie lange es dauert, bis eine Folge fertig ist. Die lustige Antwort von Simón: „Es kommt darauf an, wie oft Woozle sich verspricht.“. Rasmus fragt sich, ob es schon mal eine Folge ohne Dynamit gab? Er ist ein großer Fan von Woozle und weiß, dass der super gerne damit experimentiert, und dass dann immer verrückte Sachen passieren.

So sieht der silberne Woozle aus. Foto: Annette Etges / Super RTL

Woozle kann gar nicht antworten, so geschockt ist er von Rasmus Frage. Simón dagegen fände eine Dynamit-freie Sendung gar nicht schlecht. Kein Wunder, schließlich geht in der Geburtstags-Folge mal wieder etwas von seinen Sachen kaputt, weil Woozle unbedingt mit Dynamit experimentieren will… Was genau passiert, wird aber noch nicht verraten! Lasst euch überraschen! Die Lösung erfahrt ihr in der großen Geburtstags-Folge!

Die Geburtstagssendung von „Woozle Goozle“

Die Geburtstags-Folge von „Woozle Goozle“ könnt ihr euch am Freitag, 10. März 2023, um 16.50 Uhr bei TOGGO auf Super RTL anschauen. Danach findet ihr die Folge auch auf toggo.de und in der TOGGO-App. Kinderreporterin Emilia hat auch selbst einen Artikel über den Besuch bei „Woozle Goozle“ geschrieben. Ihr lest ihn demnächst in unserer KinderzeitungCHECKY!

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten