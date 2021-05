Die Band Pelemele ist morgens besser als jeder Wecker

Auf ihrem neuen Album „Der Wëcker“ rockt die Band Pelemele aus Köln schon vor dem Frühstück. Sänger „Picco“ erzählt, woher die Ideen kommen.

MUSIK‌ –‌ „100 Prozent Rock, 200 Prozent Ausrasten“ – das ist zwar mathematisch nicht so ganz richtig, aber dafür das Motto von Pelemele. Die Band aus Köln macht Rockmusik für Kinder. Gerade hat Pelemele ein neues Album herausgebracht. Es heißt „Der Wëcker“ und sorgt wieder für jede Menge Krach im Kinderzimmer. Die vier Bandmitglieder singen 13 neue Lieder, in denen viele lustige Gestalten die Hauptrollen spielen.

Für ihre Musik hat Pelemele mittlerweile schon viele Preise gewonnen. Und sie sind bekannt für ihre verrückten Live-Konzerte. Mit Sänger und Bassist Christoph Fröhlich, genannt „Picco“, haben wir gesprochen und ihn gefragt, warum das neue Album so gute Laune macht.

Worum geht es im Album „Der Wëcker“?

Stellt euch vor, ihr stürmt morgens früh mit eurer Toniebox oder eurem Handy ins Schlafzimmer eurer Eltern, springt aufs Bett und habt die Musik ganz laut aufgedreht, um alle richtig wach zu machen. Dafür haben wir das Titellied „Der Wecker“ geschrieben. Und auch alle anderen Lieder sollen einfach richtig gute Laune verbreiten. Zum Beispiel „Welle“, dazu kann man super eine La-Ola-Welle machen. Oder „Stopp!“, wozu der Stopp-Tanz passt.

Woher nehmt ihr denn die Ideen für die Lieder? Ihr schreibt sie ja auch selbst.

Auf jeden Fall aus der Zeit, die wir mit Kindern verbringen und aus den Gesprächen mit ihnen. Sie haben uns zum Beispiel erzählt, dass sie sich mehr Lieder über Arnold 100, den tanzenden Roboter, wünschen. Wir haben also überlegt, wen Arnold mal treffen könnte. Aus diesen Gedanken entstehen auch unsere Musikvideos. Uns ist wichtig, dass sie immer etwas anders sind, ein bisschen verrückt eben.

Vermisst ihr die Konzerte mit den Kindern?

Ja, total. Der echte Kontakt fehlt uns sehr. 2019 haben wir noch 70 Konzerte gespielt, jetzt geht es nur über die Sozialen Medien. Wir machen viel auf unserer Homepage, Youtube und Insta­gram. Das macht Spaß, aber es ist trotzdem etwas anderes. Wir vermissen es, mit den Kindern gemeinsam zu singen, tanzen, Luftgitarre zu spielen und einfach eine tolle Rock-Show zu feiern.

Pelemele feiert dieses Jahr schon den 20. Geburtstag. Wie fühlt sich das an?

Die Zeit ist super schnell vergangen, auch wenn ich nicht von Anfang an dabei war. Ich bin seit 2008 in der Band und seitdem haben wir uns nicht nur musikalisch verändert, sondern auch immer wieder neue Mitglieder dazubekommen. Es war eine sehr spannende Reise und unsere Fans, die Kinder, sind immer noch so großartig wie immer.

Du kannst dir „Der Wëcker“ (Seven.One Starwatch) als CD (ca. 13 Euro) kaufen oder die Lieder auf Spotify, Youtube und anderen Streamingdiensten anhören.

