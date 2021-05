Der Oetinger Verlag hat viele berühmte Bücher herausgebracht

75 Jahre alt wird der Oetinger Verlag in diesem Jahr. Bücher wie das Sams oder Petterson und Findus werden vom Oetinger Verlag herausgebracht.

Den Oetinger Verlag kennt vielleicht nicht jeder. Dafür aber ziemlich sicher Pippi Langstrumpf. Oder das Sams. Diese beliebten Geschichten sind im Oetinger Verlag erschienen. Julia Bielenberg leitet diesen Verlag seit einigen Jahren. Im Interview erzählt sie von ihrer spannenden Arbeit mit Kinderbüchern.

Den Oetinger Verlag gibt es jetzt seit 75 Jahren. Wie haben sich Kinderbücher seitdem verändert?

Die Realität hat sich verändert – und damit auch die Kinderbücher. Denn in den Geschichten geht es ja auch immer um die Lebensumstände der Kinder. Außerdem habe ich bemerkt, dass die Autorinnen eher kürzere Sätze schreiben als vor 30 Jahren. Die Hauptfiguren sind vielfältiger. Sie kommen aus anderen Ländern, habe eine andere Hautfarbe oder leben in ganz verschiedenen Familien. Das ist heute so und deshalb wollen wir das auch in unseren Kinderbüchern darstellen. Was sich aber überhaupt nicht verändert hat ist, dass Lesen Spaß machen soll.

Mit welchen Büchern wurde der Oetinger Verlag bekannt?

Zuerst fällt mir da natürlich Pippi Langstrumpf ein, die beliebteste Kinderbuchfigur weltweit. Dann kommt aber auch gleich noch das Sams, die Olchis, Linnea und Pettersson und Findus. Das sind alles schon moderne Klassiker.

Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren ist ebenfalls im Oetinger Verlag erschienen. Foto: dpa

Sie kannten Pippis Erfinderin Astrid Lindgren persönlich. Was hat Ihnen an ihr gefallen?

Sie war eine sehr liebenswerte und bescheidene Person, obwohl sie ja ein Weltstar war. Ich erinnere mich, wenn wir uns bei meiner Oma gesehen haben, dass sie immer an mir interessiert war. Sie wollte wissen, was ich morgens in der Schule erlebt habe oder was mich sonst noch so als Kind beschäftigt. Das hat mir gefallen. Dass sie berühmt ist, habe ich erst an den Reaktionen meiner Freundinnen und Kindern aus meiner Klasse verstanden. Die kannten alle ihre Bücher: Madita, Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf.

Warum brauchen Autorinnen und Autoren eigentlich einen Verlag?

Der Verlag unterstützt sie und kann sie beraten. Außerdem trägt der Verlag das finanzielle Risiko. Es gibt ganz viele Kinderbücher, da muss sich ein Autor erst einmal behaupten. Mit der Lektorin arbeiten die Autoren eng und im kreativen Austausch zusammen. Das ist ganz wichtig und so entstehen dann tolle Kinderbücher.

Was ist das Besondere an einem Kinderbuchverlag?

Es macht ganz viel Spaß, für Kinder zu arbeiten, für sie zu schreiben und zu illustrieren. Da geht es vor allem darum, für das Lesen zu begeistern. Denn das Lesen ist die Grundlage, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Deshalb liegt es uns am Herzen, Kinder damit anzustecken.

