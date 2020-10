Für die Aktion „Laternen Fenster“ hängen viele Menschen bunte Martinslichter in ihre Fenster.

Sankt Martin Bunte Lichter in den Fenstern statt Martinszüge

Wegen der Corona-Krise können deses Jahr keine Martinszüge stattfinden. Viele Aktionen wollen den Lichterglanz aber dennoch verbreiten.

„Ich geh mit meiner Laterne...“ heißt es in einem bekannten Sankt-Martin-Lied. Mit hellem Laternenlicht durch die Straßen zu spazieren und zu singen, fällt in diesem Jahr aber meist aus. Wegen des Coronavirus sind in vielen Städten die Martinsumzüge und -feste abgesagt worden.

Trotzdem sollen die Laternen leuchten und die Menschen erfreuen. Hierfür wurde zum Beispiel die Aktion „Laternen Fenster“ gestartet. Sie stammt von einer Familie aus Baden-Württemberg, hat sich aber schnell bundesweit verbreitet.

Mitzumachen ist ganz einfach: Vom 1. bis 11. November hängt ihr bunte Laternen mit LED-Lichtern oder Lichterketten ins Fenster. So können sich Kinder und ihre Eltern, die abends in den Straßen spazieren gehen, daran erfreuen.

Schickt eure Laternen-Fotos!

Auch die Sternsinger fordern dazu auf, Sankt Martin in diesem Jahr zu einem besonderen Fest zu machen! Ihre Aktion heißt „Teile dein Licht“. Kinder basteln eine zusätzliche Laterne für jemanden, mit dem sie ihr Licht teilen wollen. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzumachen: Dann überlegt euch schon mal, wen ihr beschenken wollt. Oma oder Opa, oder die netten Nachbarn? Eine Schulklasse könnte sogar mehrere Laternen basteln und diese zu einem Seniorenheim in der Nähe bringen.

Hat eure Schule oder eure Familie auch eine besondere Martinsaktion geplant? Oder macht ihr bei der Aktion „Laternen Fenster“ mit? Dann schickt uns ein Foto von euren Laternenlichtern. Sendet das Foto mit eurem Namen und eurem Alter bis Freitag, 30. Oktober, an die E-Mail-Adresse unten links auf dieser Seite. Fragt eure Eltern, ob ihr an der Aktion teilnehmen dürft.

Mehr Infos zu der Aktion „Laternen Fenster“ gibt es unter www.laternenfenster.de. Unter www.sternsinger.de erfahrt ihr mehr zu der Aktion „Teile dein Licht“.