Am Strand mit Levent Geiger und Iggi Kelly

Die Kika-Moderatoren Ben und Jess haben junge Musiker zum Strand eingeladen. Es war ein lustiger Abend mit Musik und kleinen Herausforderungen.

Levent Geiger ist ein vielseitiges Talent. Er spielt Schlagzeug, Klavier, Saxophon, Gitarre und Bass und hat schon einige Musikpreise gewonnen. Dass er auch sportlich ist, zeigt der 17-Jährige in dieser Woche im Kika.

Heute startet der Sommerspaß „Kika Live #ZuHauseUmDieWelt“. Bis zum 28. August bekommen die Moderatoren Jess und Ben Besuch von Prominenten. Sie stellen den jungen Stars witzige Aufgaben am Strand und im Wasser.

Ein Sofa am See und Sand zwischen den Zehen: Jess und Ben zeigen in diesen Ferien, dass man gar nicht weit reisen muss, um es sich richtig gut gehen zu lassen. Schon morgen besucht Levent Geiger die beiden Moderatoren am Badestrand. Im Gepäck hat er seinen Song „Paradise“.

Josie Hemer kommt auch

Gerade bastelt Levent Geiger intensiv an neuen Liedern. Levent komponiert den deutschen Song für den Junior Eurovision Song Contest. Dieser europäische Musikwettbewerb für neun bis 14-Jährige steigt im November in der polnischen Stadt Warschau. Soviel hat der 17-jährige Komponist schon mal verraten: Er hat arbeitet an einem ruhigeren Lied und an einem schnellen Song für den Wettbewerb.

Levent Geiger kam mit Gitarre zum Strand. Foto: KiKA/Jacqueline Kupey

Heute ist die Schauspielerin Josie Hemer zu Gast auf dem Sofa im Sand. Die 16-Jährige spielt Sibel bei „Schloss Einstein“ und erzählt von ihren persönlichen Reise-Erlebnissen. Außerdem beschreibt sie, wie es ist, wenn man die Sommerferien mit Dreharbeiten verbringt.

Am Mittwoch wird es dann wieder musikalisch bei „#Zu HauseUmDieWelt“. Iggi Kelly stellt seinem neuen Hit „Unbreakable“ (deutsch: Unzerbrechlich) vor. Darin geht es um eine Liebesbeziehung. Danach ist der Auftritt des Musikers aber noch nicht vorbei. Erst stehen ein Wäscheklammer-Spiel und ein wackliger Wasserparcours auf dem Programm.

In den nächsten Wochen werden Jess und Ben also spannenden Besuch haben. Jeden Donnerstag fassen sie die lustigsten Momente der Woche zusammen. Und freitags erinnern sie sich gemeinsam daran, welche Orte sie schon bereist haben.

Kika, montags bis freitags ab 15 Uhr