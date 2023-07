Außerirdisch tolle Geschichten – Buchtipps über den Weltraum

Aliens, Kometen und Raketen: Zum internationalen Tag der Weltraumforschung stellen wir euch Bücher über das Weltall vor.

Kometen, die vom Himmel rasen, Raketen, die ins Weltall schießen oder Aliens, die auf der Erde ihr Unwesen treiben: Das Thema Weltraum bietet viel Stoff für spannende Abenteuergeschichten. Zum heutigen Weltraumforschungstag stellen wir euch fünf Bücher vor.

Patrick Fix (Text und Illustrationen) Foto: Oetinger

Space Alarm – Mit Hyperschall durchs All

Sammy Benson hat gleich drei Probleme: Er muss den wertvollsten Edelstein der gesamten Galaxis beschützen, wird dabei von einer Horde Weltraumpiraten gejagt und der einzige der ihm helfen könnte, sein Freund Topal, hat sich vor lauter Angst in ein Mondgestein verwandelt.

Alles fängt damit an, dass Sammys Eltern plötzlich gestehen, sie seien Geheimagenten für Weltraummissionen. Vor langer Zeit hatten sie den Weltraumpiraten Graubrot geschnappt und einen wertvollen Edelstein geborgen, um ihn vor anderen Piraten zu schützen. Nun ist Graubrot aus dem Gefängnis ausgebrochen und die ganze Familie muss wieder ans andere Ende des Universums fliegen. Sammy soll sogar zur Agentenschule gehen! Dort lernt er ein paar verrückte, außerirdische Gestalten kennen. Doch ausgerechnet in der Schule taucht der böse Pirat auf und heckt einen Plan aus.

Kann Sammy ihn aufhalten? Ein Buch, mit vielen überraschenden Wendungen sowie skurrilen und lustigen Charakteren. (ab 8)

Patrick Fix (Text und Illustrationen), Oetinger, 12 Euro

Nina Basovic Brown (Text) Foto: Gulliver Verlag

Wer ist hier der Alien?

Junus spielt zwar gerne Computerspiele, in denen er auf einem Raumschiff Mondkrater streift und Aliens trifft. Dass er aber mal in der Realität einem begegnet – das hat er nicht kommen sehen. Nach einem starken Gewitter geht plötzlich das Internet aus und etwas fällt das Dach hinunter. Wütend begibt sich Junus auf die Suche nach der Ursache. Ist vielleicht eine Drohne abgestürzt? Oder doch… ein Ufo?

Letzteres scheint immer wahrscheinlicher – denn Junus begegnet mitten in der Nacht einem Jungen, der ihm zwar ziemlich ähnlich sieht, gleichzeitig aber blauen Schleim, statt Blut in sich hat. Außerdem können sich die beiden über Gedanken unterhalten. Junus weiß: Er muss den Jungen beschützen und bei sich verstecken. Aber dafür muss der Alien erstmal lernen, wie das Leben auf der Erde funktioniert. Ein tolles Buch über Freundschaft. (ab 10)

Nina Basovic Brown (Text), Julia Weinmann (Illustrationen), Gulliver, 12 Euro

S. J. King (Text) Foto: DK Verlag

Ein Fall für die Forscher-Kids – Kometen-Alarm

Sie schützen die Umwelt, lösen knifflige Fälle und fliegen nun sogar noch ins All: Die Forscherkids sind ein Team aus Kindern aus aller Welt. Jedes von ihnen kennt sich in einem Gebiet besonders gut aus.

In einem ihrer Abenteuer begeben sich die Kinder auf geheime Mission ins All. Ein Komet rast auf den Jupiter zu und ausgerechnet jetzt befindet sich eine wertvolle Raumsonde in der Umlaufbahn des Planeten. Ein Fall für Weltraum-Expertin Roshni: Zusammen mit ihrem Team, versucht sie in der Forschungszentrale die Sonde ausfindig zu machen. In diesem Buch, lernst du ganz nebenbei zu der Geschichte eine Menge über die Planeten. Außerdem gibt es anschauliche Illustrationen. (ab 7)

S. J. King (Text), Ellie O’Shea (Illustrationen), Dorling Kindersley Verlag, 9,95 Euro

Gertrude Kiel (Text) Foto: Hanser - Verlag

Was der Himmel uns erzählt

William soll seine Ferien bei seiner schroffen Großtante Gunvor verbringen und kann sich nichts langweiligeres vorstellen. Eines Tages hört er ein merkwürdiges Rumpeln. Er beginnt, das Haus zu durchsuchen – und findet Glasscheiben, die sich als antike Fernrohrlinsen herausstellen. Tante Gunvor beginnt zu erzählen, vom Universum und den Menschen, die es erforscht haben. Von da an findet William es gar nicht mehr so schlecht bei seiner Tante. Und jeden Tag, lernt er etwas Neues über Astrophysik. Ein tolles Buch, wenn man sich für Weltraumforschung interessiert! (ab 9)

Gertrude Kiel (Text), Gunvor Rasmussen (Illustrationen), Hanser, 17 Euro

María Isabel Sánchez Vegara (Text) Foto: insel verlag

Stephen Hawking – Little People, Big Dreams

Dieser Wissenschaftler aus Großbritannien hat sich besonders viel mit dem Weltraum beschäftigt: Stephen Hawking forschte zu Schwarzen Löchern, Planeten und zum Ursprung des Universums.

Schon als kleiner Junge sah der Astrophysiker zu den Sternen hoch und fragte sich, was dort wohl sei. Obwohl er nie Klassenbester war, schaffte er es mit seiner Neugier nach Oxford und Cambridge, auf die angesehensten Universitäten Englands.

Außerdem entwickelte er bedeutende Theorien und Konzepte, darunter die „Hawking-Strahlung“. Wie es zu all dem kam, das könnt ihr in diesem Buch der bekannten Little People-Reihe lesen. Die Buchreihe eignet sich aufgrund der großen Illustrationen für kleine Kinder, wegen der spannenden wissenschaftlichen Themen aber auch für große Entdeckerinnen und Entdecker. (ab 4)

María Isabel Sánchez Vegara (Text), Matt Hunt (Illustrationen) Insel Verlag, 13,95 Euro.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten