Atik Khiraoui ist Landessieger im Geographie-Wettbewerb

Atik Khiraoui (16) ist NRW-Landessieger beim Geographie-Wettbewerb „Diercke Wissen“. Er liebt es zu reisen und weiß viel über Erdkunde.

Das Fach Erdkunde mochte Atik Khiraoui schon immer. Seit der fünften Klasse sammelt der 16-Jährige dort gute Noten. Beim Geographie-Wettbewerb „Diercke Wissen“ wusste Atik jetzt sogar so viel, dass er NRW-Landessieger geworden ist. Normalerweise wäre er nun auch noch zum Bundesfinale nach Braunschweig gefahren, aber das findet wegen Corona in diesem Jahr nicht statt.

Klassen- und Schulsieger

Im Erdkunde-Unterricht geht es nicht nur um Landeskunde, sondern auch um den Klimawandel und um die Globalisierung. Atik sagt: „Mich interessiert besonders, wie Städte entstehen und wachsen. Das Thema Landwirtschaft finde ich auch spannend.“

Im Wettbewerb ist der Zehntklässler zunächst Klassensieger geworden, später dann auch noch Schulsieger. Und am Ende Landessieger. „Die meisten Fragen hatten wir im Unterricht behandelt“, erinnert er sich. „Deswegen konnte ich sie leicht beantworten.“ Er musste zum Beispiel sagen, welche Flüsse durch welche Städte fließen oder Erhebungen auf einer Karte mit Gebirgsnamen verbinden.

Eine reiselustige Familie

„Eine Frage war auch: Ordne die folgenden Städte nach ihrer geographischen Breite von Nord nach Süd: Bordeaux, Oslo, Prag und Riga“, sagt Atik. Er wusste schnell, dass Oslo am nördlichsten liegt, gefolgt von Riga, Prag und Bordeaux.

Der Schüler lebt in einer reiselustigen Familie. „Ich war schon in vielen europäischen Großstädten, zum Beispiel in Lissabon, Paris und vielen anderen Hauptstädten“, erzählt er. „In Afrika kenne ich Marokko und Algerien. Und ich war schon im asiatischen Teil der Türkei.“

Erdkunde-Lehrer sind stolz

Selbst in Corona-Zeiten ist Atik gereist. „In den Sommerferien war ich jeweils ein paar Tage mit meinen Eltern und meinem Bruder in Lissabon und in Oslo.“ Atik fand es schade, dass die Flugzeuge ziemlich leer waren. Das sei schlecht für den Tourismus, von dem ja auch viele Menschen leben müssten. „Alle sind unverschuldet da reingekommen, das ist schade.“

Mittlerweile ist der 16-Jährige am Lise-Meitner-Gymnasium in der Stadt Leverkusen in die Q1, also in den elften Jahrgang, gewechselt. Dort ist in der nächsten Woche die Siegerehrung. Und was sagen die Erdkunde-Lehrer seiner Schule zum Sieg? „Die sind stolz, dass es mal jemand aus ihrer Schule geschafft hat.“