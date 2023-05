Kindernachrichten „Arielle, die Meerjungfrau“: Eintauchen in eine neue Welt

Traumhafte Landschaften und magische Gestalten: Die Neuverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ startet morgen in den Kinos.

Eine Welt, in der Krabben sprechen können, Schildkröten tanzen und magische Wesen existieren: In so einer Welt lebt Arielle, die Meerjungfrau. Sie ist die Tochter des strengen Königs Triton, dem Herrscher des Königreichs unter Wasser.

Obwohl das Wasser ihr Zuhause ist, sehnt sich die Meerjungfrau nach neuen Abenteuern. Sie ist fasziniert von der Welt der Oberfläche und den Menschen, die dort leben. Doch der Kontakt zu ihnen ist verboten und gilt als gefährlich.

Arielle, die Meerjungfrau, sammelt gerne versunkene Schätze aus der Menschenwelt. Foto: Disney / Walt Disney

Die Sehnsucht nach einer neuen Welt

Eines Tages sieht sie ein majestätisches Schiff vorbeiziehen. Ihre Neugier ist so groß, dass sie trotz des Verbots an die Oberfläche schwimmt – und ein großes Bootsunglück bemerkt. Kapitän des Schiffs ist Prinz Erik, den Arielle aus dem Wasser ans Land zieht und rettet.

Das bemerkt Arielles Vater Triton. Die beiden streiten sich und Arielle will nun mehr denn je wieder an die Oberfläche, zu den Menschen.

Als sie nicht mehr weiter weiß, sieht sie nur noch einen Ausweg: Sie sucht die böse Meerhexe Ursula auf und bittet sie um Hilfe. Ursula bietet ihr einen magischen Pakt an: Arielle bekommt Beine und kann an die Oberfläche, verliert im Gegenzug aber ihre schöne Sing-Stimme. Außerdem muss sie vor Ende des dritten Tages einen Kuss der wahren Liebe bekommen, sonst ist sie für immer im Bann der bösen Meerhexe.

In der Menschenwelt angekommen trifft Arielle Prinz Erik, doch dieser scheint sie nicht zu bemerken. Er sucht verzweifelt die geheimnisvolle Frau, die ihn aus dem Wasser gerettet hat – nicht ahnend, dass sie direkt vor ihm steht. Schließlich erkennt er, dass Arielle und ihn etwas Wichtiges verbindet, und verliebt sich in sie. Aber reicht das aus, um den Pakt mit Ursula zu brechen?

An Land trifft Arielle ihre große Liebe: Prinz Erik. Foto: Disney / Walt Disney

Viele wichtige und aktuelle Botschaften

Obwohl es sich um einen Fantasyfilm mit vielen magischen Wesen handelt, geht es darin um ein Thema, dass auch in unserer Welt aktuell ist, nämlich wie wir andere Menschen und Kulturen wahrnehmen.

In dem Film geht es um zwei Welten, die aufeinandertreffen. Die Liebe und Verbundenheit zwischen Prinz Erik und Arielle zeigt, dass auch Menschen verschiedener Kulturen viel gemeinsam haben.

Bei dem Film handelt es sich, so wie bei dem alten Arielle-Film von Disney, um ein Musical. Das heißt es kommen viele Lieder darin vor, die die Gefühle der Figuren zeigen.

Sängerin und Schauspielerin Halle Bailey in der Hauptrolle

Die Meerjungfrau Arielle wird im neuen Kinofilm von der Schauspielerin Halle Bailey gespielt. Sie ist auch Sängerin, was für den Musical-Film sehr wichtig ist. Darüber, dass Halle Bailey Arielle spielt, haben viele Menschen sich aber auch noch aus einem anderen Grund gefreut: Halle Bailey ist Schwarz. Viele Kinder mit einer dunklen Hautfarbe finden das toll, denn Arielle sieht nun aus wie sie.

Halle Bailey spielt „Arielle“ im neuen Kinofilm. Foto: Lisa Maree Williams / Getty Images

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten