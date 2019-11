Zusammen mit Schülern diskutierte Bildungsministerin Anja Karliczek in Heiligenhaus über den Digitalpakt und Medien im Unterricht.

Anja Karliczek spricht in Heiligenhaus über den Digitalpakt

Heute hat fast jeder ein Handy und einen Computer. Das ist mittlerweile ganz normal. Man kann auf den Geräten Spiele spielen, mit ihnen Fotos machen und ins Internet gehen. Was aber noch viel wichtiger ist: Man kann auch mit ihrer Hilfe lernen. Und wie das genau geht, sollen die Lehrer in der Schule zeigen. Denn der richtige Umgang mit den Medien ist das A und O. Das findet auch Anja Karliczek, die Bundesministerin für Bildung.

Schulen werden digitaler

Bei einem Besuch am Immanuel-Kant-Gymnasium in der Stadt Heiligenhaus erzählte die Ministerin am 19. November 2019 von ihrer Arbeit. Dabei ging es vor allem um den Digitalpakt. Deutsche Politiker haben 2018 entschieden, dass die Schulen in Deutschland digitaler werden müssen. Dafür stellt die Bundesregierung fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist eine riesige Summe Geld, die unter anderem Lehrern helfen soll – zum Beispiel dabei, ihnen eine zusätzliche Ausbildung zu bezahlen. In dieser Ausbildung lernen sie, Medien sinnvoll in den Unterricht einzubauen.

Anja Karliczek war als Ministerin für Bildung bei der Digitalpakt-Entscheidung dabei. Und sie hält das Ganze für ein sehr wichtiges Thema. „Fast jeder Arbeitsplatz ist heute digital“, erklärt sie am Gymnasium in Heiligenhaus. „Deswegen ist es notwendig, dass die Kinder in der Schule darauf vorbereitet werden.“

Läuft es in anderen Ländern besser?

Aber was heißt eigentlich digital? Braucht jeder Schüler jetzt seinen eigenen Laptop im Klassenzimmer? „In Schulen in Amerika oder Schweden ist das teilweise so“, sagt Finja. Sie ist die Schülersprecherin eines Gymnasiums in Wülfrath. Finja ist gekommen, um Anja Karliczek einige Fragen zu stellen. „Ist Deutschland also nicht etwas spät dran?“

Die Frage wird von der Ministerin mit einem „Nein!“ beantwortet. Sie erklärt, dass es nicht darum geht, jedem Schüler ein Gerät zu kaufen. „Die Schüler müssen verstehen, wie der Computer und das Internet funktionieren und wo man auf Sicherheit achten muss.“ Dafür sollen die Medien als Ergänzung im Unterricht eingesetzt werden.

Jede Schule entscheidet für sich

Wie genau diese Geräte eingesetzt werden und wo nicht, dass muss jetzt jede Schule selbst entscheiden. Der Startschuss kam von der Politik. Und jetzt müssen die Schüler, Lehrer und Eltern ein Konzept entwickeln.

Der 13-jährige Leon saß bei dem Vortrag im Publikum. „Ich finde es gut, dass sie mit uns spricht“, sagt er. „Es geht ja auch um unseren Unterricht.“