Redakteurin Friederike Bach las in der Regenbogenschule in Essen vor.

Lesespaß Am Vorlesetag lauschten viele Kinder spannenden Geschichten

Wie jedes Jahr machte auch die Kinderredaktion beim Vorlesetag mit. Die Redakteurinnen lasen Kindern in drei verschiedenen Schulen etwas vor.

„Welchen besonderen Tag haben wir heute?“ Das wurden die Kinder der Hermann-Landwehr-Schule Brünen gestern gleich zu Beginn des Unterrichts gefragt. „Black Friday?“ Natürlich nicht! Gestern war Bundesweiter Vorlesetag. Ein Tag, der die Bücherwelt und den Lesespaß feiert. Über 570.000 Erwachsene und Kinder haben vorgelesen oder zugehört. Auch die Kinderredaktion war dabei.

Corinna Zak las in der Hermann-Landwehr-Schule in Brünen. Foto: Kyra Kalisch

Redakteurin Corinna Zak las in drei Klassen der Hermann-Landwehr-Schule aus Cornelia Boeses gereimten Märchenbuch „Und wenn er nicht gestorben ist, kann’s sein, dass er sie heut noch küsst“ vor. Bei einem kleinen Quiz bewiesen die Zweit- und Drittklässler, wie gut sie sich im Märchenland auskennen: Schon nach den ersten Reimen hatten sie sofort „Rumpelstilzchen“, „Der Wolf und die sieben Geißlein“ und „Die Bremer Stadtmusikanten“ erraten.

Ein Ritter hat große Angst

Vorlesen kann man aus vielen Büchern. Zum Beispiel aus Bilderbüchern oder aus längeren Geschichten. Oder aus Gedichtbänden. Redakteurin Katrin Martens hatte den Zweitklässlern der Kantschule in Essen drei Beispiele mitgebracht. Die Kinder lauschten der Geschichte von Anna und dem neuen Nachbarjungen Ben, wie sie im Buch „Sonntag, Montag, Sternentag“ von Anna Woltz erzählt wird. Im ungewöhnlichen Bilderbuch „Auf der anderen Seite lauert was“ fieberten die Schülerinnen und Schüler mit einem Ritter mit, der Angst vor einem Menschenfresser hat. Zum Schluss merkten alle Kinder beim Gedicht „Die drei

Katrin Martens las in der Kantschule in Essen. Foto: Lena Stieler

Spatzen“ von Christian Morgenstern, dass es schön klingt, wenn Worte sich reimen.

An der Regenbogenschule in Essen feierten die beiden dritten Klassen ein wahres Vorlesefest! Fast den ganzen Schultag lang stand für die Kinder der 3a und 3b nichts anderes auf dem Stundenplan, als spannenden Geschichten zu lauschen – und auch selbst vorzulesen! Alle Kinder, die wollten, durften mal auf dem gemütlichen Sessel Platz nehmen, der für Vorleserinnen und Vorleser bereit gestellt war. Dafür hatten sie lange geübt und waren stolz, als alles super klappte! Redakteurin Friederike Bach war in beiden Klassen dabei und las den Kindern der 3a auch selbst etwas vor. Die Kinder durften es sich mit Kissen und Kuscheldecken gemütlich machen und hörten ein kleines Stück des ersten „Harry Potter“-Buches. Wie Harry, Ron und Hermine den riesigen Troll im Mädchenklo besiegen und wie sie daraufhin

In der Regenbogenschule in Essen lasen sich die Kinder der dritten Klassen gegenseitig vor. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Freunde werden, fanden alle spannend!

Die Ehrlich Brothers lesen im Video vor

Nicht nur die Kinderredaktion hat gestern vorgelesen! Auch die Ehrlich Brothers, die berühmten Lesepaten unserer Kinderzeitung, haben sich zum Bundesweiten Vorlesetag etwas überlegt. Andreas und Chris haben ein Video aufgenommen, in dem sie etwas aus CHECKY! vorlesen!

Hier kannst du dir das Video ansehen:

www.checky.news/lesepaten

