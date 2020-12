2020 war ein aufregendes Jahr für Helena Zengel

Helena Zengel spielt in „News of the World“ an der Seite von Tom Hanks die junge Johanna, die von Indianern aufgezogen wurde.

Die zwölfjährige Schauspielerin hat einen wichtigen Filmpreis gewonnen und einen Podcast gestartet. In den USA läuft bald ihr neuer Film an.

Helena Zengel ist eine vielversprechende junge Schauspielerin. Das hat die Zwölfjährige sogar schriftlich: Sie ist in den USA auf der „Actors to watch“-Liste gelandet. Hier werden junge Schauspieler genannt, die besonders auf sich aufmerksam gemacht haben. Das hat die Berlinerin mehrfach. Für ihre Rolle als Benni in „Systemsprenger“ hat sie die „Lola“, den wichtigsten deutschen Filmpreis, gewonnen. In den USA läuft bald “News of the World“ (Neues aus der Welt) im Kino an. Hier spielt Helena an der Seite des US-Stars Tom Hanks. In Europa hat sich der Bezahlsender Netflix die Rechte an dem Film gesichert. „News of the World“ ist schon lange abgedreht, die Synchronarbeiten sind aber gerade erst beendet.

Von Tom Hanks gelernt

Helena war im Tonstudio und hat ihre Rolle in Deutsch, Französisch und Spanisch eingesprochen, hat sie der Kinderseite erzählt: „Das war mega - die Szenen zu sehen und sich wieder wie bei den Dreharbeiten zu fühlen.“ Die haben an der Seite von Tom Hanks besonders viel Spaß gemacht und waren lehrreich für die junge Schauspielerin. „Ich habe von ihm gelernt, wie tief man in die Emotion gehen kann, einfach durch Zuschauen und Nachfragen. Er lässt sich völlig in die Rolle fallen, das mache ich zwar auch, aber er ist in gewisser Weise noch grenzenloser …“

Und was war sonst noch wichtig? „Ich habe dieses Jahr die Schule gewechselt, das ist nicht ohne und sehr spannend. Dann habe ich schauspielerisch viel erreicht, wovon die Zuschauer noch nichts merken, aber sicher bald sehen werden. Ich werde jetzt von einer deutschen, einer englischen und einer amerikanischen Agentur vertreten. Das fühlt sich schon cool an.“

Schade, dass die Kinos zu sind

Der Filmpreis „Lola“ als beste Schauspielerin sollte eigentlich während einer großen Fernseh-Gala verliehen werden. Daraus wurde wegen des Coronavirus aber nichts. Die Nachricht am Küchentisch zu Hause zu bekommen, sei irre und schade zugleich gewesen. „Wir haben es uns trotzdem gut gehen lassen und die Würdigung von ‘Systemsprenger’ und dem gesamten Team gefeiert.“ Schade findet Helena auch, dass der neue Film in Europa nicht in den Kinos laufen wird. „Das ist sehr traurig für mich. Zumal sich in Kinos keine Ansteckungen rückverfolgen lassen und ich das nicht nachvollziehen kann."

Langweilig wird es ihr trotzdem nie. Sie kümmert sich um ihre Isländerstute Hekla, übt Klavier spielen, und ist gerade damit beschäftigt, Weihnachtsgeschenke vorzubereiten. Seit kurzem gibt es auch einen Podcast. „Wir machen das zu Hause, das geht ganz einfach und cool. Ein Mikro, ein Handy, … und schwups - schon gibt’s ne Story.“

Und viel zu erzählen hat Helena ja wirklich!

Den Podcast könnt ihr euch auf Helenas Internet-Seite anhören: www.helenazengel.com