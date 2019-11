Jürgen Schwiese hat sein Kaufhaus im Jahr 2007 aufgegeben. Als Hauseigentümer ist er aber auch in den Jahren danach regelmäßig präsent, erst bei Vögele, später bei Miller & Monroe.

In diesem Jahr hat der 64-Jährige seine Immobilie an der Heggerstraße 43 jetzt an einen Unternehmer aus Herdecke verkauft. Und der hat sofort einen neuen Mieter: Die Modekette Kik ist inzwischen ins ehemalige Kaufhaus Schwiese eingezogen.

hautnah.concept Schwiese ist am Steinhagen zu erreichen. Öffnungszeiten: 9.30 bis 18.30 Uhr, samstags 9.30 bis 15 Uhr.