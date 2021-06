Iserlohner Polizei sucht 18-jährige Mutter

Iserlohn/Dortmund. Polizei und Jugendamt gehen von einer akuten Gefahr für das vier Wochen alte Kind aus.

Die Polizei fahndet aktuell nach der 18-jährigen Tiffany S.. Sie ist Mutter eines vier Wochen alten Babys. Aufgrund der persönlichen Lebensumstände gehen Polizei und Jugendamt von einer akuten Gefahr für das Kind aus. Sie hielt sich zuletzt in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Iserlohn auf. Diese verließ sie heute gegen 4.15 Uhr. Ermittlungen an mehreren Anlaufadressen im Stadtgebiet Dortmund verliefen bisher ergebnislos. Die Gesuchte hält sich regelmäßig im Stadtgebiet Dortmund auf. Beschrieben wird die Gesuchte als korpulent und 1,65 Meter groß. Sie hat braune, längere Haare mit blonden Akzenten und trägt meist bunte Turnschuhe. Ihre aktuelle Bekleidung ist unbekannt. Sie führt den weiblichen Säugling in einem grau-beigen Kinderwagen mit rosa-goldfarbenen Absetzungen mit und dürfte eine Wickeltasche mitführen. Hinweise bitte sofort an den Polizei-Notruf 110 oder jede Polizeidienststelle.

