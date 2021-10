Illegales Autorennen? Vier Schwerverletzte bei Unfall auf A3

Langenfeld/Hagen. Bei einem Unfall auf der A3 bei Langenfeld sind am Samstag vier Menschen aus Hagen schwer verletzt worden. Polizei vermutet illegales Autorennen.

Bei einem Autounfall auf der A3 sind in der Nacht zu Samstag auf der A3 bei Langenfeld vier Menschen aus Hagen schwer verletzt worden, bei einer Person bestand Verdacht auf Lebensgefahr. Ursache war offenbar ein illegales Autorennen zweier anderer Fahrzeuge, bei der einer der Fahrer sich leicht verletzte, berichtete die Polizei am Sonntag.

Gegen 2.05 Uhr in der Nacht war ein 41-Jähriger mit einem VW Golf in offenbar hoher Geschwindigkeit auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim unterwegs. Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen kollidierte der 41-Jährige mit einem VW Golf mit Hagener Kennzeichen, in dem vier Männer im Alter von 27, 29, 38 und 53 Jahren saßen, teilte die Polizei mit.

Die beiden Golfs prallten zusammen, dabei verlor der 29-jährige Fahrer, der bei dem mutmaßlichen Rennen nicht beteiligt war, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beide Autos schleuderten und blieben schließlich auf der Fahrbahn liegen.

Die Feuerwehr musste die vier Schwerverletzten zum Teil aus dem Wrack ihres Autos herausschneiden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Nachfrage. Alle vier Insassen des Hagener Golfs wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Polizei: 41-Jähriger lieferte sich möglicherweise illegales Rennen mit dunklem Mercedes

Der 41-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher, der in Langenfeld gemeldet ist, wie Der Polizeisprecher erklärte, hatte sich möglicherweise mit einem bisher unbekannten Mercedes auf der A3 ein Rennen geliefert, vermutet die Polizei. Dieser dunkle Mercedes sei flüchtig und sei laut ersten Zeugen, wie der Golf des 41-Jährigen, zuvor durch riskante Fahrmanöver aufgefallen.

Die Polizei stellte das Auto des 41-Jährigen sicher und beschlagnahmte zudem seinen Führerschein. Das Verkehrskommissariat der Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden auch Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt in der Nähe des Unfallortes auf der A3 unterwegs waren und womöglich Angaben zum Geschehen machen könnten. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 0211/8700.

Die Autobahn A3 war in Fahrtrichtung Arnheim für mehrere Stunden gesperrt, sagte der Polizeisprecher. Bevor sie habe wieder freigegeben werden können, hätten die Fahrbahnen noch mit einer Kehrmaschine von Trümmern befreit werden müssen, sagte der Polizeisprecher.

