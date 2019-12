Hier findet ihr die siebte Ausgabe zum Download.

#HeimatGefühle #7

# Wow. Was für ein Titelbild! Findet ihr nicht auch? Fast 100 Mädchen und junge Frauen haben sich für das „Heimatgirl“ beworben – die 17-jährige Leonie ist es letztlich geworden. Sie ist unser „Heimatgirl“ und ist auf dem Cover unserer neusten Ausgabe. Wir sind total glücklich mit unserer Wahl. Leonie hat sich vor der Kamera sichtlich wohl gefühlt und die Ergebnisse sind wirklich super geworden. So super, dass ihr auf den Seiten 8 bis 11 neben ein paar Making-of-Bildern von der Outfit- und Schmuckauswahl und dem Styling auch noch eine Fotostrecke mit den besten Aufnahmen vom Shooting findet. Nicht weniger fotogen ist Landwirt Helmut Mikus.

Beim Fototermin für die Geschichte rund um den „Helmut Gin“ posierte er im Stall ganz lässig mit einer Kuh. Beide hatten offensichtlich richtig Spaß daran. Das passt aber dann ja auch zu dem Motto „Harte Schale, weicher Kern“. So hat Schwiegersohn in spe, Martin Kallnischkies, Helmut Mikus nämlich beschrieben – und so soll auch der eigens kreierte Gin schmecken. Um Geschmack geht es auch bei Caroline Schwanbeck. Und immer mehr ums Aussehen. Denn Torten sind schon länger nicht mehr nur Torten – sie sind Kunstwerke. Welche Geschmacksrichtungen gerade angesagt sind, womit sie alles verziert werden und wie lange die Produktion eines solchen Unikats dauert, das lest ihr auf Seite 20.

Welche Gabel man beim Kuchenessen benutzt, das weiß Nina de Lange. Sie ist „Trainerin für moderne Umgangsformen IHK”. Kurz: Knigge- Coach. Uns hat sie verraten, was dahinter steckt. Auf jeden Fall nicht nur steife Etikette-Regeln. Die sind im B7 sowieso völlig fehl am Platz. Dort soll getanzt und gefeiert werden. Der ehemalige Studenten-Club ist nämlich mittlerweile für alle geöffnet. Und das hat sich recht schnell rumgesprochen. Wir haben uns mit den Betreibern unterhalten, was sie noch alles vorhaben.

PS: Natürlich stehe ich euch immer gerne zur Verfügung – egal, ob bei Fragen oder Kritik. Meldet euch gerne!

