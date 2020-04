Hünxe: Motorradfahrer aus Oberhausen starb nach Unfall

Hünxe. Tödlicher Verkehrsunfall: Ein Motorradfahrer (56) aus Oberhausen ist am Montag in Hünxe mit einem abbiegenden Auto kollidiert. Der Mann starb.

Tödlicher Verkehrsunfall in Hünxe: Am Ostermontag gegen 14.46 Uhr befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Hünxe die Gahlener Straße aus Richtung Hünxe kommend in Fahrtrichtung Schermbeck. Beim Abbiegevorgang nach links in den Aapweg übersah er einen 56-jährigen Motorradfahrer aus Oberhausen, welcher die Gahlener Straße aus Richtung Schermbeck kommend in Fahrtrichtung Hünxe befuhr.

Im Krankenhaus gestorben

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei zog sich der Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen in einem Weseler Krankenhaus gegen 16.30 Uhr starb. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalls können sich an die Polizei Dinslaken, 0281-107-1822, wenden.