Die Rheinfähre zwischen Duisburg-Walsum und Rheinberg hält in Orsoy wegen des Hochwassers kurz vorm Stadttor,

Hoher Pegel Hochwasser: Rheinfähre Walsum hält vor dem Stadttor in Orsoy

Rheinberg/Duisburg. Das Rhein-Hochwasser hat auch Auswirkungen auf die Fähre zwischen Duisburg-Walsum und Rheinberg-Orsoy. Sie ist aber weiterhin in Betrieb.

Auf der Rheinfähre zwischen Duisburg-Walsum und Orsoy lässt sich das aktuelle Rhein-Hochwasser besonders spektakulär erleben. Mittlerweile sind die Anleger auf beiden Seiten des Flusses deutlich verlegt worden. Auf der Seite des Rheinberger Ortsteils Orsoy macht die Fähre nun direkt vor dem Stadttor Halt. „Das hat sich seit Anfang der Woche immens verändert“, sagt Fährmann Dirk Nowakowski.

Und nicht wenige seiner Passagiere finden es ganz prima, dass die Fähre nun fürs gleiche Geld etwa die doppelte Strecke über den Rhein zurücklegt. Dazu mit tollen Aussichten, wenn das Schiff zum Beispiel nah an den Bäumen im Vorland vorbeigleitet.

Rheinfähre zwischen Walsum und Orsoy bleib in Betrieb

Dirk Nowakowski und sein Team sind bei Pendlern und Ausflüglern sehr beliebt, weil sie unkompliziert sind und gute Laune vermitteln. Ihre „Rheinfels“ setzt regelmäßig neue Ansichten vom Strom und der Umgebung auf ihrer Facebook-Seite ins Netz.

Die Fähre zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein fährt auch bei Hochwasser weiter – solange der Pegel in Ruhrort nicht über die Marke von 9,60 Meter klettert. Dann muss auch Fährmann Nowakowski mit den Überfahrten pausieren. Am Donnerstagmittag lag der Pegel noch ein gutes Stück entfernt bei 9,26 Metern. Aktuelle Infos, ob die Fähre in Betrieb ist, finden sich auf der Internetseite. (M.L./rku)