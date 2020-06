Unterrichtsbeginn Grundschulen in NRW öffnen vor den Ferien – richtig so?

Düsseldorf. In NRW sollen ab dem 15. Juni alle Grundschüler wieder bis zu den Sommerferien täglich unterrichtet werden. Was halten Sie davon? Stimmen Sie ab.

Jetzt geht es doch schneller als gedacht: Noch vor den Sommerferien sollen alle Grundschüler in NRW täglich in die Klassenräume kommen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gab am Freitag bekannt, dass die Grundschulen am 15. Juni wieder komplett öffnen.

Bis zu den Sommerferien, die in NRW zwei Wochen später beginnen, soll wieder täglich Präsenzunterricht stattfinden. „Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, zählt jeder Tag“, sagte Gebauer. Lehrergewerkschaften kritisierten die Entscheidung scharf.

Wir wollen Ihre Meinung wissen, liebe Leserinnen und Leser. Halten Sie die Entscheidung für richtig oder falsch?

