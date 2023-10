NRW-weit finden am Samstag Pro-Palästina-Demonstrationen statt. In Düsseldorf werden etwa 2000 Teilnehmende erwartet. Das Archivbild zeigt die Demonstration vom 18. Oktober 2023 in Frankfurt am Main.

Düsseldorf. Am Samstag ist in Düsseldorf viel los: Größte Pro-Palästina-Demo in NRW, zeitgleich AfD mit Gegendemo und Fortuna-Spiel. Hier gibt es alle Infos.

In ganz NRW finden an diesem Samstag Demonstrationen rund um den Gaza-Krieg statt. Die größte ist in Düsseldorf angemeldet. Geplant ist ab 14 Uhr ein Demozug vom Hauptbahnhof zum Landtag.

AfD-Kreisverband plant zeitgleich ab 14 Uhr Kundgebung auf dem Frankenplatz in Derendorf. Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ hat bereits eine Gegendemo angemeldet.

Ab 20.30 Uhr startet das erste „Fortuna-Freispiel“ mit über 50.000 erwarteten Fußballfans gegen den 1.FC Kaiserslauten.

Die Düsseldorfer Polizei wird mit verstärkten Kräften im Einsatz sein.

Pro-Palästina-Demo, AfD-Kundgebung mit angemeldeter Gegendemonstration und ein Fußballspiel mit zehntausenden Zuschauern: Düsseldorf wird an diesem Samstag, 21. Oktober, voll. Die Düsseldorfer Polizei hat angekündigt, mit verstärkten Kräften im Einsatz zu sein.

Propalästinensischer Demozug und AfD-Kundgebung ab 14 Uhr in Düsseldorf

Ab 14 Uhr startet der propalästinensische Demozug vom Konrad-Adenauer-Platz am Hauptbahnhof, durch die Innenstadt zum Landtag. Anmelder der Kundgebung rechnen mit 2000 Teilnehmenden.

Zeitgleich beginnt der AfD-Kreisverband mit rund 100 Teilnehmenden um 14 Uhr seine Demonstration auf dem Frankenplatz in Derendorf gegen die geplante Geflüchtetenunterkunft von 600 Menschen am Kennedydamm. Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ hat bereits für 13.30 Uhr einen Gegenprotest angemeldet, bei dem insgesamt 500 Personen kommen sollen.

Erstes „Fortuna-Freispiel“ gegen den 1. FC Kaiserslautern

Und auch später am Tag entspannt sich die Lage für die Polizei in Düsseldorf nicht: Um 20.30 Uhr ist Anpfiff des ersten „Fortuna-Freispiels“ im Stadion gegen den 1. FC Kaiserslautern. Unter dem Motto „Fortuna für alle“ hat der Zweitligist die Eintrittskarten für umsonst angeboten. Das Stadion ist voll besetzt – mehr als 50.000 Fußball-Fans werden in der Arena erwartet.

Die Düsseldorfer Polizei sei „gut aufgestellt und gut vorbereitet“, erklärt Polizeisprecher André Hartwich auf Rückfrage. Mehrere Hundertschaften seien an diesem Samstag im Einsatz.

