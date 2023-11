Herzstillstand: Dieses Wissen kann Leben retten

Berlin (dpa/tmn) In einem Moment ist alles noch normal, im nächsten herrscht plötzlich Chaos, weil jemand zusammengesackt und zu Boden gefallen ist. So geht Erste Hilfe bei einem Herzstillstand.

Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde, denn es geht um Leben und Tod. Die Deutsche Herzstiftung gibt einen Überblick, was in so einer Situation zu tun ist.

Herzstillstand erstmal erkennen

Ist eine Person bewusstlos, reagiert nicht auf Ansprechen oder Berührungen und atmet nicht oder abnormal, könnte sie einen Herzstillstand haben. Überprüfen Sie für maximal zehn Sekunden Atemgeräusche und Brustkorbbewegungen, rät die Herzstiftung.

Notruf 112 wählen

Rufen Sie anschließend sofort den Notruf unter der Nummer 112 oder bitten Sie jemanden in der Nähe darum. Geben Sie dem Rettungsdienst klare Informationen über den Zustand der Person und die Adresse.

Herzdruckmassage durchführen

Wenn die Person nicht atmet, legen Sie sie auf den Rücken auf einen harten Untergrund. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) rät zum Beispiel zum Fußboden.

Platzieren Sie den Ballen einer Hand in die Brustmitte, die andere Hand darüber und verschränken Sie die Finger. Drücken Sie mit gestreckten Armen, sodass die Brust um fünf Zentimeter eingedrückt wird. Und zwar mit einer Frequenz von etwa 100- bis 120-mal pro Minute. Songs wie „Stayin' alive“ von den Bee Gees können laut der Deutschen Herzstiftung dabei helfen, den Rhythmus zu halten.

Einen AED zur Hilfe nehmen

Sind zwei Helferinnen und Helfer vor Ort, setzt eine Person die Herzdruckmassage fort, während die andere einen Automatischen Externen Defibrillator (AED) holt - sofern denn einer vorhanden ist. Das Gerät gibt mit einem Sprachmodul klare Anweisungen, wie es verwendet wird.

Patient oder Patientin den Profis übergeben

Führen Sie die Maßnahmen ohne Unterbrechung durch, bis der Rettungsdienst eintrifft. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf den Rettungsdienst je nach Bundesland acht bis zehn Minuten.