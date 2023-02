Flughafen Düsseldorf: Verspätungen durch Lufthansa-Panne

Düsseldorf. Ein IT-Ausfall bei der Lufthansa sorgt am Mittwoch an vielen Flughäfen für Chaos. Was Passagiere am Airport Düsseldorf jetzt wissen müssen.

Eine IT-Panne bei der Lufthansa sorgt an vielen Flughäfen in ganz Deutschland am Mittwoch für Chaos. Auch der Flughafen Düsseldorf ist betroffen. „Durch den IT-Systemausfall verzögern sich Check-in und Abfertigung bei den Lufthansa-Flügen, da sie manuell erfolgen. Daher starten die Flüge mit Verspätungen. Der Flugbetrieb ist ansonsten nicht beeinträchtigt“, sagt Pressesprecher Süleyman Ucar auf Nachfrage dieser Redaktion.

Die Starts und Landungen der Tochterfirma der Lufthansa, Eurowings, seien am Airport Düsseldorf indes nicht betroffen, so Ucar. Am Flughafen Köln/Bonn seien bislang noch keine Auswirkungen durch die Panne bemerkbar, wie Sprecher Alexander Weise mitteilt. Im Laufe des Tages sorgte das IT-Problem jedoch für großes Mehraufkommen an den NRW-Flughäfen sorgen.

Bis zum Nachmittag könnte man die Computersysteme wiederherstellen, so die Lufthansa. Man rechne mit einer Stabilisierung ihres Flugbetriebs. Bis zu einer Normalisierung des Flugbetriebs werde es aber länger dauern.

IT-Panne bei Lufthansa: Flüge aus Frankfurt landen in Düsseldorf und Köln

Seit dem Nachmittag seien laut der Deutschen Presse-Agentur wieder Landungen am Frankfurter Flughafen möglich. Zuvor leitete die Deutsche Flugsicherung Flugzeuge nicht mehr zum Flughafen Frankfurt. Damit sollte verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft, bestätigte ein Sprecher der Flugsicherung. Die Maschinen wurden auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet. Drei Flüge wurden nach Düsseldorf umgeleitet, wie ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens bestätigte.

Ausgelöst wurde die IT-Panne nach Einschätzung der Lufthansa von Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein, wie das Unternehmen mitteilt.

Man arbeite „mit Hochdruck“ an der Reparatur der Leitungen, wie die Telekom mitteilt. „Wir sind mit allem, was verfügbar ist, vor Ort." Die Instandsetzung habe bereits am Dienstagabend begonnen und sei die Nacht hindurch fortgesetzt worden. Ein Teil sei bereits instandgesetzt worden. „Die Leitungen kommen jetzt nach und nach zurück.“ Wann die Arbeiten beendet werden könnten, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Mittwochnachmittags deutlich verbessern, betont ein Telekom-Sprecher.

Flughafen-Streik am Freitag: Flüge weichen nach Düsseldorf aus

Auswirkungen auf den Flugverkehr in Düsseldorf könnte indes auch der Warnstreik am Freitag haben – wenn auch nur indirekt. „Düsseldorf und Köln/Bonn sind nicht zum Streik aufgerufen“, bestätigte der zuständige Gewerkschaftssekretär Özay Tarim von Verdi dieser Redaktion am Mittwochmorgen. Möglich ist allerdings, dass Starts und Landungen von anderen Airports auf die beiden großen NRW-Flughäfen ausweichen. „Es liegen Anfragen von Fluggesellschaften vor, auf den Düsseldorfer Flughafen auszuweichen“, teilt etwa Süleyman Ucar, Pressesprecher des Flughafens Düsseldorf auf Nachfrage mit.

Das Mehraufkommen solle nach Möglichkeit möglichst geringe Auswirkungen auf die Passagiere haben: „Um sicherzustellen, dass es keine Einschränkungen für unsere Fluggäste gibt, prüfen wir derzeit, wie viele Ausweichflüge möglich sind und planen entsprechende Kapazitäten.“ Unklar ist dagegen, ob Flüge auch an den Flughafen Köln/Bonn verlegt werden sollen. „Darüber haben wir stand jetzt keine Information“, sagt Sprecher Alexander Weise. (mit dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home