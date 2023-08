Bombenfund in Düsseldorf - 13.000 müssen Wohnungen verlassen

In Düsseldorf soll noch in der Nacht zu Dienstag eine Weltkriegsbombe entschärft werden.

Düsseldorf. Bei Bauarbeiten in Düsseldorf ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. 13.000 Personen müssen noch in der Nacht ihre Wohnungen verlassen.

In Düsseldorf-Düsseltal wurde eine Weltkriegsbombe gefunden

Die Entschärfung der Zehn-Zentner-Fliegerbombe erfolgt noch in der Nacht

Bis zu 13.000 Anwohner müssen bis 24 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen

Eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Bauarbeiten im Düsseldorfer Stadtteil Düsseltal gefunden worden. Nach einer abendlichen Sitzung des Krisenmanagements verkündete die Stadt um 21.50 Uhr via Twitter, dass die Bombe noch während des Nacht entschärft werden müsse.

Dazu sollen bis spätestens 24 Uhr in einem 500-Meter-Radius rund und die Fundstelle an der Ahnfeldstraße bis zu 13.000 Personen ihre Wohnungen und damit den Gefahrenbereich verlassen. Die Bombe soll vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden. Via Lautsprecherdurchsage werden die betroffenen Anwohner auf die Evakuierung aufmerksam gemacht. Parkende Autos sollen nach Möglichkeit aus der Gefahrenzone weggefahren werden.

Bahnverkehr wird während Bombenentschärfung eingestellt

Das Krisenmanagement der Stadt hat sich laut einer Mitteilung zur nächlichen Entschärfung entschlossen, damit es keine größeren Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufs- und Bahnverkehr gibt. So muss der Bahnverkehr während der Entschärfung komplett eingestellt werden - betroffen ist die Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf sowie zwischen Düsseldorf und Köln.

Weiterhin muss auch die Rheinbahn die Fahrten der Straßenbahnlinien U71, 706, 708, 725 in dem betroffenen Bereich bis zum Ende der Entschärfung einstellen. Ebenfalls betroffen sei die Buslinie 812.

Eine bei Bauarbeiten in Düsseltal/Zoo gefundene amerik. 10-Zentner-Bombe aus dem 2. Weltkrieg wird im Laufe der Nacht entschärft. Dazu müssen bis spät. 24 Uhr in einem 500 m-Radius(Gefahrenbereich A) um die Fundstelle (Ahnfeldstr.) bis zu 13.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. pic.twitter.com/TdrfO5iVuu — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) August 7, 2023

Es wird empfohlen die Gefahrenbereiche weiträumig zu umfahren. Als Unterkünfte während der Entschärfung werden die Räume des Max-Planck-Gymnasiums an der Koetschaustraße 36 sowie der Maria-Montessori-Schule an der Lindenstraße 140 angeboten. Dort will die Stadt Düsseldorf eine Betreuung organisieren. Rheinbahnbusse stehen für den Transfer zu den Betreuungsstellen an folgenden Straßenkreuzungen zur Verfügung: Brehmplatz, Rethelstraße/Humboldtstraße, Kühlwetterstraße/Grunerstraße sowie Tußmannstraße/Grunerstraße.

Wer wegen Bettlägerigkeit oder Behinderung seine Wohnung nicht selbstständig verlassen kann, kann über die Leitstelle der Feuerwehr unter der Rufnummer 0211/19222 einen Transport bestellen.

Derweil ist die Internetseite der Stadt Düsseldorf nicht zu erreichen. Das Gefahrentelefon der Stadt sei unter der Rufnummer 0211/3889 889 besetzt.

