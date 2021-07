Düsseldorf/Langenfeld. Der bisherige Getränke-Lieferdienst Flaschenpost bringt jetzt auch Obst, Gemüse und Tiefkühlware. Das Angebot richtet sich an Metropolregionen.

Der Lieferdienst Flaschenpost liefert ab sofort im Raum Düsseldorf und in Langenfeld neben Getränken auch Obst, Gemüse, Frischeprodukte und Tiefkühlware. Das kündigte das Unternehmen in einer Mitteilung an. Der Service sei bereits am Standort Münster, wo Flaschenpost seinen Sitz hat, erfolgreich getestet worden. Es sei geplant, das erweiterte Lebensmittel- und Frischwarensortiment perspektivisch auch in weiteren Metropolregionen in Deutschland anzubieten, teilte das Unternehmen mit.

Kunden könnten somit ihren gesamten Wocheneinkauf über die Flaschenpost-App oder online auf www.flaschenpost.de bestellen. Geliefert werde innerhalb von zwei Stunden oder auf Vorbestellung unter Vereinbarung eines Termins am Folgetag bis an die Wohnungstür.

Mehr als 3600 zusätzliche Artikel im Sortiment

Das neue erweiterte Lebensmittel- und Frischwarensortiment umfasse mehr als 3600 Artikel zusätzlich zum bestehenden Getränkeangebot. Darunter fielen auch Reinigungsartikel und Drogeriewaren. Zudem sei geplant, künftig verstärkt regionale Produkte von Landwirten und Erzeugern aus der Region anzubieten.

Bestellungen können von Montag bis Samstag zwischen 9 und 21 Uhr aufgegeben werden. Flaschenpost betreibt nach eigenen Angaben derzeit 32 Warenlager, die für die entsprechende Logistik sorgen. Mit einer Liefertour könnten bis zu zehn Kunden versorgt werden. (red)

