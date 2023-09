Feuerwehr Düsseldorf evakuiert Hotel nach Deckeneinsturz

Düsseldorf. Die Feuerwehr Düsseldorf hat in der Nacht ein Hotel in Hassels evakuiert. Nach einem Wasserschaden war eine Rigipsdecke heruntergekommmen.

Großer Schreck für Gäste eines Hotels in Düsseldorf-Hassels: In der Nacht zu Dienstag ist eine Rigipsdecke im Foyer des Hauses hinabgestürzt. Verletzt wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers niemand.

Gegen 1 Uhr sei der Alarm eingegangen. Das Hotel wurde vorsorglich evakuiert. Betroffen waren laut Feuerwehr etwa 140 Gäste.

Die Rigipsdecke sei aufgrund eines Wasserschadens heruntergekommen: Aktuell fänden Dachdeckerarbeiten auf dem Hotel statt. Das Dach sei vermutlich nicht gut genug abgedichtet worden, so der Feuerwehrsprecher. Aufgrund der Feuchtigkeit habe die fünf Quadratmeter große Rigipsdecke nachgegeben. Am Abend war ein Gewitter mit kurzzeitigen Starkregen über das Stadtgebiet Düsseldorf gezogen.

Nach einer guten Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Gäste konnten zurück in ihre Zimmer. (red)

