Die Feuerwehr Iserlohn hilft bei den Rettungsarbeiten nach einem Brand in einem Altenheim in Nachrodt-Wiblingwerde.

Großeinsatz Feuer in Altenheim: Elf Verletzte in Nachrodt-Wiblingwerde

Iserlohn/Nachrodt. Bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Nachrodt-Wiblingwerde sind elf Personen verletzt worden. Die Feuerwehr Iserlohn leistete ebenfalls Hilfe.

Unterstützung für die Nachbarstadt: Am Sonntagmorgen ist ein Feuer in einem Altenheim in Nachrodt-Wiblingwerde gemeldet worden. Um das Gebäude zu evakuieren und die insgesamt elf Verletzten zu versorgen, wurden auch zwei Fahrzeuge des Iserlohner Rettungsdienstes zur Unterstützung geschickt.

Das Feuer war schnell gelöscht. Wegen Rauchs musste aber eine Etage evakuiert werden. Insgesamt wurden fast 50 Bewohner ins Freie gebracht, berichtet der WDR. Durch den Einsatzleiter wurde „ein Massenanfall von Verletzten in der Stufe 10“ ausgerufen, wie es von der Feuerwehr heißt. Als Folge wurde ebenfalls der Einsatzleitwagen und das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Iserlohn entsandt.

Zwei Verletzte in Iserlohner Krankenhaus gebracht

Außerdem wurden die Löschgruppen Drüpplingsen und Hennen sowie die Sondereinheit Funk der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Zusammen mit einem Wechselladerfahrzeug ging es zum Einsatzort. Dort standen alle Iserlohner Kräfte bereit, um bei Bedarf helfen zu können.

Durch die beiden Iserlohner Rettungswagen wurden zwei Personen in ein Iserlohner Krankenhaus transportiert. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr kamen nicht mehr zum Einsatz. Um den Grundschutz sicherzustellen, wurde die Feuerwache von den Löschgruppen Bremke, Iserlohner Heide und der Sondereinheit Funk besetzt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sichern Sie sich jetzt Zugang zu allen WAZ PLUS-Artikeln zum Vorteilspreis von 40 € jährlich – hier geht's zum Angebot!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home