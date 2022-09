Experte: Vorsicht vor unsinnigen Operationen am Rücken!

Essen. In der Serie Sprechstunde reden wir mit Prof. Weckbecker über Gesundheitstipps im Alltag. Diesmal geht's darum, wie man mit Rückenschmerz umgeht

Rückenschmerzen sind für Betroffene eine echte Plage - und es gibt viele Betroffene: Laut Zahlen des RKI geben rund 15 Prozent der Deutschen an, unter chronischen Rückenschmerzen zu leiden. Die jährlichen volkswirtschaftlichen Folge-Kosten belaufen sich auf 53 Milliarden Euro.

Zudem sind sich Experten einig, dass zuviel und oft falsch "herumgedoktert" wird an den Betroffenen: Eine Studie der Techniker Krankenkasse kommt zu dem Schluss, dass acht von zehn der durchgeführten chirurgischen Eingriffe am Rücken unnötig seien. Zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kam eine Studie der Bertelsmann-Stiftung.

In unserer Video-Sprechstunde befragten wir Prof. Klaus Weckbecker, wie man als Betroffener reagieren soll, wie man unnötige Operationen vermeidet - und was man stattdessen tun soll, um den Rücken fit zu halten - und warum in Deutschland eigentlich so fleißig und oft sinnfrei operiert wird.

Prof. Weckbecker ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin an der Universität Witten/Herdecke und als solcher ausgewiesener Experte für hausärztliche Themen. Gemeinsam mit ihm widmen wir uns den sogenannten Volkskrankheiten und medizinischen Alltagsfragen.

Im Video erklärt Prof. Weckbecker

wie es eigentlich dazu kommt, dass soviele Menschen Schmerzen am Rücken haben

warum man nicht wegen jedem Schmerz den Arzt aufsuchen muss

wann es dringend geboten ist - und welche wichtige Rolle der Hausarzt dabei spielt

warum ein Bandscheibenschaden nicht zwingend operiert wird

warum man tunlichszt vor jeder Operation eine Zweitmeinung einholen soll

wie ein Hexenschuss funktioniert - und wie man die Hexe verscheucht.

warum Gymnastik und Sport das A und O sind bei dem Thema

Falls Sie Fragen haben zu diesen Themen, senden Sie uns eine Mail an wir@funkemedien.de / Betreff: Hausarzt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sichern Sie sich jetzt Zugang zu allen WAZ PLUS-Artikeln zum Vorteilspreis von 40 € jährlich – hier geht's zum Angebot!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home