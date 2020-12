Dinslaken/Voerde/Hünxe. Es gibt neue Quarantäneverordnungen für weiterführende Schulen. Der aktuelle Stand an Einrichtungen in Dinslaken, Voerde, Hünxe.

In Dinslaken, Voerde und Hünxe sind Quarantänemaßnahmen an mehreren Schulen ausgelaufen, nur eine Kitagruppe ist hinzugekommen. Hier ist der aktuelle Überblick:

Diese weiterführenden Schulen sind betroffen

Mehrere Kurse der Comenius-Gesamtschule in Voerde sind, wie berichtet, betroffen: Die Kurse GL 8c, Wahlpflicht Spanisch 9, Englisch 8b, Kurs Cambridge (Jgst. 9) und den Kurs Kath. Religion (Jgst. 7) - Quarantäne bis 7. Dezember. Die Kurse GL 10b, Wahlpflicht Spanisch 8, Wahlpflicht Spanisch 10, Englisch E-Kurs (Jgst. 10) Kurs Kath. Religion (Jgst. 9) - Quarantäne bis 8. Dezember. Die Kurse GL 9e und Wahlpflicht Spanisch 7 und die Klassen 6d und 7d (Quarantäne bis 9. Dezember).

Die Klasse 6h der Ernst-Barlach-Gesamtschule Dinslaken bleibt bis zum 9. Dezember in Quarantäne.

Auch an der Friedrich-Althoff-Schule Dinslaken sind mehrere Kurse betroffen: Kath. Religion (Stufe 7) und Chemie GK 10 Zba (Quarantäne bis 3. Dezember); Klasse 8b DaZ-Gruppe (bis 4. Dezember in Quarantäne); Kurs Kath. Religion (Stufe 9), Vertretungsstunde Deutsch G-Kurs 10 Lah (bis 7. Dezember in Quarantäne). Die Klasse 8a ist bis Montag, 7. bzw. Dienstag, 8. Dezember (je nach Aufenthalt am 23. oder 24. November), in Quarantäne, drei betroffene Lehrerinnen bis Montag, 7. Dezember-

An der Gustav-Heinemann-Realschule Dinslaken wurde für die Klasse 5a Quarantäne bis Mittwoch, 9. Dezember angeordnet.

Am Berufskolleg Dinslaken ist die Klasse TTIU1 bis 14 Tage nach dem letzten Aufenthalt im Kurs (zwischen 19. und 20. November) in Quarantäne. Die Klassen SGEM1 und SGEU1 des Berufskollegs Dinslaken sind noch bis Freitag, 4. Dezember, in Quarantäne.

Die Klasse 9 der Waldorfschule Dinslaken darf wieder zur Schule gehen.

Diese Grundschulen sind betroffen

An der Waldorfschule Dinslaken wurde die Klasse 1 inklusive OGS-Klasse bis 4. Dezember unter Quarantäne gestellt. wurden nach positiven Tests zweier Betreuer die Klassen 3a, 3b, 4a und 4b, die sich zwischen dem 16. und 24. November in der OGTS aufgehalten haben, 14 Tage in Quarantäne geschickt - längstens also bis zum 8. Dezember.

An der Averbruchschule Dinslaken wurden nach positiven Tests zweier Betreuer die Klassen 3a, 3b, 4a und 4b, die sich zwischen dem 16. und 24. November in der OGTS aufgehalten haben, 14 Tage in Quarantäne geschickt - längstens also bis zum 8. Dezember

Diese Kitas sind betroffen

Die Kinder der Gruppe „Gelb-Lila Kobolde“ der Kita Dickerstraße in Dinslaken sind bis 14 Tage nach dem letzten Aufenthalt im Kurs (zwischen dem 20. und 23. November) in Quarantäne. also maximal bis Montag, 7. Dezember.

Die Maulwurfgruppe der Kita Luisenstraße Dinslaken ist 14 Tage (ab dem Aufenthalt am 23./24./25. November in der Gruppe) in Quarantäne – also längstens bis Mittwoch, 9. Dezember.

Hinweis : Der Kreis Wesel ist aus Kapazitätsgründen nicht in der Lage, aktuell über alle Quarantänefälle an Schulen zu berichten. Sollte eine Schule/Kita in der Übersicht fehlen, bitten wir um Hinweis. http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_aus_Dinslaken,_Hünxe_und_Voerde{esc#225910967}[teaser]