Erholung nach einer harten Laufeinheit

LAUFEN: Wie schon am Tag nach dem ersten Testspiel in Portimao ging es auch gestern im Nachklang des Spiels gegen Vitesse Arnheim auf dem Trainingsplatz hart zur Sache. Coach Torsten Lieberknecht hatte erneut eine intensive Laufeinheit, bei der die Spieler an ihre Grenzen gehen mussten, angesetzt. Dafür gab Lieberknecht seinen Jungs für den Nachmittag frei. Der Trainer nutzte die freie Zeit für ein Tennismatch gegen Sportdirektor Ivica Grlic.

VERSAMMLUNG: Es gibt noch keinen Termin für die nächste Mitgliederversammlung des MSV Duisburg. Das hat auch logistische Gründe, da das – gerade eingezäunte – Theater am Marientor möglicherweise nicht zur Verfügung stehen wird. Der MSV muss sich demnach über einen alternativen Ort Gedanken machen. Laut Präsident Ingo Wald soll die Jahreshauptversammlung Ende Februar/Anfang März über die Bühne gehen. (D. R.)