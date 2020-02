Einfach mal machen

Deutschlands Unternehmen verschlafen die Digitalisierung. Täglich berichten Medien über die Skepsis dem medialen Wandel gegenüber. Da machten die Teilnehmer des Workshops am Montagabend keine Ausnahme.

Niemand wird bestreiten, dass es Einzelhändler schwer haben, gegen das Online-Shoppen anzukommen. Aber gerade deshalb ist es erstaunlich, dass kompetenten Fachleuten wie Andreas Köninger nur Widerstand entgegenschlug. Anstatt die Chance zu nutzen, Ratschläge anzunehmen, wie man sein Unternehmen zukunftssicher machen kann, kommt nur Gift und Galle.

Da werden die Kunden beschimpft, die nicht mehr warten könnten, bis Ware eingetroffen ist. Dabei ging es Köninger darum überhaupt nicht. Der Fachmann warb für Synergien, zeigte Wege auf, wie Händler der Mittelstraße gemeinsam auf einem digitalen Marktplatz sogar für einzelne Produkte werben können, um Kunden in die Geschäfte zu bekommen.

Die Händler können nicht warten, bis eine Umgehungsstraße gebaut oder der Bürgersteig saniert ist. Sie müssen jetzt aktiv werden, sonst gibt es in Haßlinghausen in wenigen Jahren doppelt so viele Leerstände. Es gibt doch Hilfe genug. Einfach mal machen, liebe Händler.