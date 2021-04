Düsseldorfer Feuerwehr befreit Zwölfjährige aus Packstation

Kurioser Einsatz in Düsseldorf: Ein Mädchen hatte sich im Fach einer Packstation eingeschlossen

Düsseldorf. Ein Mädchen ist in ein Fach einer Packstation geklettert und hat sich versehentlich eingesperrt. Die Feuerwehr musste die Zwölfjährige befreien.

Zu einem kuriosen Einsatz rückte am Sonntagabend die Feuerwehr Düsseldorf aus. Ein Mädchen war in ein Fach einer Packstation am Wormser Weg geklettert und hatte sich dann versehentlich eingesperrt. Freundinnen konnten die Zwölfjährige nicht aus ihrer misslichen Lage befreien und riefen umgehend Eltern und Feuerwehr zur Hilfe.

Die Wehrleute beruhigten das eingeschlossene Mädchen und befreiten es mit technischen Gerät. Die Zwölfjährige blieb unverletzt und wurde von ihren Eltern in Empfang genommen. Warum die Klappe der Packstation offen stand, ist unklar. (red)