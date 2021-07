Einsatz für die Feuerwehr in Düsseldorf: Eine Wanderin ist am Samstagabend am Angermunder See abgestürzt.

Feuerwehreinsatz Düsseldorf: Wanderin stürzt am Angermunder See ab

Düsseldorf. Eine Wanderin ist am Samstagabend am Angermunder See abgestürzt und aus ungeklärter Ursache eine drei Meter hohe Böschung heruntergefallen.

In Düsseldorf am Angermunder See ist am Samstagabend eine Wanderin abgestürzt: Aus ungeklärter Ursache fiel die Frau eine drei Meter hohe Böschung herunter und verletzte sich am Fuß. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Düsseldorf: Wanderin wird per Schlauchboot gerettet

Der Ehemann der Wanderin informierte am Samstagabend die Feuerwehr. Da die Unglücksstelle zu Fuß schwer zu erreichen war, setzten die Rettungskräfte ein Schlauchboot ein. (ck)

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home