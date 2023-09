Düsseldorf: Tödlicher Sturz war offenbar Gewaltverbrechen

Düsseldorf. Ein 77-Jähriger verstirbt Anfang August nach einem Sturz im Krankenhaus. Die Polizei ist misstrauisch. Nun sitzt ein Mann in U-Haft.

Der Tod eines 77-Jährigen Mannes in Düsseldorf entpuppt sich aus Sicht der Polizei wohl als Tötungsdelikt. Am 8. August war der Senior aus dem Stadtteil Düsseltal in einem Krankenhaus verstorben. Jetzt meldete die Polizei neue Erkenntnisse.

Die Polizei führte laut einer Mitteilung vom Freitag, 1. September, ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren durch. Bei einer Obduktion gab es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, berichtet die Polizei.

Senior stirbt nach Sturz: 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Daraufhin wurde eine Mordkommission eingerichtet, teilte die Polizei mit. Während der Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen einen 33-Jährigen erhärtet.

Nähere Angaben zur Person machte die Polizei am Freitag vorerst nicht. Der Beschuldigte sei aber auf richterlichen Beschluss hin in Untersuchungshaft gekommen, teilt die Polizei mit. Ihm wird Raub mit Todesfolge vorgeworfen.

