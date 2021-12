Düsseldorf: Polizisten schleppen Frau Tannenbaum nach Hause

Mit diesem Foto auf ihrem Facebook-Kanal fand die Polizei in Düsseldorf viel Zuspruch.

Düsseldorf/Langenfeld. Mit Schnappschüssen von Tannenbäumen haben Polizeibehörden auf Facebook viel Zuspruch geerntet. Weil Beamte zupackten oder etwas unterließen.

Ein Schnappschuss von zwei Polizisten, die einer Frau den Weihnachtsbaum nach Hause tragen, sorgt für Begeisterung im Internet. Nachdem die Düsseldorfer Polizei das Foto am Mittwoch bei Facebook geteilt hatte, klickten bis Donnerstagmorgen mehr als 1600 Menschen „Gefällt mir“. Die Frau selbst berichtete, dass die netten Beamten ihr den Baum bis vor die Tür geschleppt haben.

„Normalerweise trage ich den immer selbst nach Hause“, sagte die Frau. „Aber erstens hatte ich eine Knie-OP und dann hat der Verkäufer mir auch noch ein 2,30 Meter-Exemplar mitgegeben - zu einem wirklich guten Preis.“ Als sie die Tanne mit ihrem kleinen Sohn am nahen Innenministerium vorbei zog („praktisch einen Zentimeter in der Minute“), seien die beiden Beamten vom Objektschutz aus ihrem Auto ausgestiegen: „Ich dachte schon, jetzt habe ich was falsch gemacht.“ Tatsächlich wollten die Polizisten nur helfen.

Ein Mitarbeiter des Innenministeriums schoss aus dem Fenster das Foto, das wiederum bei Facebook landete. Reaktionen reichen von einem schlichten „Klasse“ bis „Wie cool is das denn?! Super Sache‘“

Polizei bittet: „Immer eine Tanne Abstand halten“

Die Kreispolizei Mettmann erntete mit diesem Foto viele Lacher auf ihrer Facebook-Seite. Foto: Redaktion / Kreispolizei Mettmann/Facebook

Auch die Kreispolizei Mettmann hat jüngst auf ihrem Facebook-Kanal mit einem Tannenbaum-Bild Zuspruch erhalten. Das Motiv: Ein Radfahrer bringt seinen Weihnachtsbaum quer auf dem Gepäcktrager nach Hause. Die Szene fingen Polizeibeamte auf Streifenfahrt in Langenfeld ein.

Mit dem kuriosen Foto erinnert die Kreispolizei Mettmann an die Mindestabstände beim Überholen. Innerorts soll man 1,50 Meter einhalten, außerorts gar 2 Meter. „Für alle, die sich das nicht merken können: Bitte eine Tannenbaumlänge Abstand halten!“, schreibt die Polizei augenzwinkernd.

Im konkreten Fall habe zudem man davon abgesehen, „gegen diese Art der „Ladungssicherung“ vorzugehen“. Dennoch warnte die Polizei in ihrem Facebook-Beitrag: „Bitte nicht nachmachen!“ (dpa)

