Düsseldorf: Großbrand in Rheinbahn-Depot - 38 Busse zerstört

Düsseldorf. 38 Linienbusse sind bei einem Großbrand in einem Rheinbahn-Depot in Düsseldorf in der Nacht zu Donnerstag zerstört worden. Linienbetrieb läuft.

Es ist das schlimmste Ereignis seit Jahrzehnten bei der Rheinbahn in Düsseldorf: Bei einem Großbrand im Rheinbahn-Depot im Stadtteil Heerdt sind in der Nacht zu Donnerstag 38 Linienbusse zerstört worden. Das Feuer war gegen 1 Uhr gemeldet worden, es gab auch Explosionen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergreifen, wie die Abstellhalle für Stadt- und U-Bahnen.

„Mehrere Notrufe meldeten der Feuerwehr einen großen Flammenschein und starke Rauchentwicklung“, teilte die Feuerwehr am frühen Morgen mit. Die Nachlöscharbeiten dürften noch bis in den Vormittag dauern, hieß es. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Bus-Abstellhalle wurde beim Großbrand zerstört

Als die Feuerwehr etwa acht Minuten nach dem Alarm am Brandort im Depot an der Eupener Straße eintraf, stand die gesamte etwa 50 mal 50 Meter messende Bus-Abstellhalle in dem Depot in Flammen, berichtete ein Sprecher.

Verletzte gab es laut Feuerwehr bei dem Brand (Textlink) keine. Anwohner waren auch am frühen Donnerstagmorgen noch aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen auf Stadtbahn-Halle

Archivbild. Linienbusse vor der Bus-Abstellhalle im Rheinbahn-Depot in Heerdt. Die Halle brannte in der Nacht zu Donnerstag komplett ab. Foto: Lars Heidrich / WAZ FotoPool

Die Feuerwehr konzentrierte sich bei ihrem Einsatz darauf, den Ausbruch des Feuers auf weitere Gebäude im Depot zu verhindern. Gegen 2.30 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Es sei jedoch nicht mehr zu verhindern gewesen, dass die abgestellten Busse durch die Flammen zerstört wurden, hieß es bei der Feuerwehr.

Mit insgesamt 80 Einsatzkräften auch von der Freiwilligen Feuerwehr ist die Feuerwehr auch am Donnerstagmorgen noch vor Ort. Die Feuerwachen im Stadtgebiet wurden mit Personal freiwilliger Feuerwehren besetzt, um weiterhin einsatzbereit zu sein, berichtete die Feuerwehr.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Wie es zum Ausbruch das Brandes kam, war am Morgen noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Die Rheinbahn konnte unterdessen am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr den Linienbetrieb wieder aufnehmen, teilte das Unternehmen mit. „Noch in der Nacht wurden die Ein- und Ausfahrt aller Busse und Bahnen, die im Betriebshof Heerdt stationiert sind, umorganisiert“, sagte eine Sprecherin. „Fahrzeuge, die noch auf der Strecke waren, wurden auf den anderen Betriebshöfen und in Abstellanlagen stationiert.“ Alle Linien seien gestartet, hieß es am Morgen. Vor allem in den Morgenstunden könne es auf einzelnen Strecken jedoch zu Verspätungen kommen, teilte die Rheinbahn mit.

Die Rheinbahn hatte eigenen Angaben nach vor dem Brand insgesamt mehr als 480 Linienbusse, erst jüngst investierte das Unternehmen 8,4 Millionen Euro für zehn neuen E-Busse (Textlink). „Welche der Fahrzeuge bei dem Brand zerstört worden sind, wissen wir noch nicht“, sagte die Rheinbahnsprecherin auf Nachfrage am Donnerstagmorgen. Eine Brandbegehung stand am Morgen kurz bevor, berichtete sie.

Für die Rheinbahn ist der Großbrand das wohl schlimmste Ereignis seit dem zweiten Weltkrieg (Textlink). Es trifft die Rheinbahn ausgerechnet in ihrem 125. Jahr des Bestehens; das Jubiläum wurde erst jüngst - auf Corona-konforme WeiseAigiM - gefeiert. (Textlink).