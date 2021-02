Düsseldorf: Anteil britischer Corona-Mutation bei 40 Prozent

Düsseldorf. Binnen weniger Tage ist der Anteil der britischen Corona-Mutation in Düsseldorf unter den Infizierten stark gestiegen – auf über 40 Prozent.

Die Stadt Düsseldorf verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Infektionen mit der sogenannten britischen Corona-Variante. Der Anteil der offenbar hochansteckenden Mutation an den festgestellten Corona-Infektionen wuchs bis zum Donnerstag auf mehr als 40 Prozent, wie die Stadt mitteilte.

Am Dienstag hatte er noch 27 Prozent und am Mittwoch 30 Prozent betragen. Parallel stieg auch die Sieben-Tage-Inzidenz von 33,8 auf zuletzt 44,9. Erst am Mittwoch waren in der Rheinmetropole Corona-Ausbrüche in einer Kita und in einem Pflegeheim gemeldet worden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittwoch den Anteil der zuerst in Großbritannien entdeckten Virusvariante an den Corona-Infektionen in Deutschland auf mehr als 22 Prozent beziffert. (AFP)

