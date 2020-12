Randalierer in Düsseldorf: Polizei meldete „Tumultlage“

Rund 100 junge Leute sind am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt mit der Polizei und dem Ordnungsdienst aneinander geraten.

Nachdem rund 50 Jugendliche in der Düsseldorfer Altstadt einen Streifenwagen umringten, meldete die Polizei intern eine „Tumultlage“. Das sagte der Leiter der zuständigen Inspektion Mitte, Thorsten Fleiß, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei die vierte Tumultlage in der Düsseldorfer Altstadt in diesem Jahr gewesen.

Laut Fleiß hatte der Vorfall am Samstagabend eine neue Dimension: Im Sommer habe man - nach den Corona-Lockerungen - an den Wochenenden vor allem Nachts oder früh Morgens Probleme mit Störern und großen Gruppen zum Beispiel am Rheinufer gehabt. „Die Personen waren aber älter als jetzt, kamen auch aus dem Umland wie dem Ruhrgebiet“, so Fleiß. In den vergangenen Wochen des neuen Teil-Lockdowns habe sich eine neue, jüngere Szene gefunden.

Polizei spricht von „Solidarisierung-Effekt“ - Reul forderte Konsequenzen

Am Samstag selbst sei es am frühen Abend zu einem „Solidarisierungs-Effekt“ gekommen, als die Polizei dem Ordnungsamt zu Hilfe kam und einen 16-Jährigen im Streifenwagen wegbringen wollte. Eine Gruppe von 50 bis 80 Jugendlichen sei dem Wagen in der Fußgängerzone zunächst hinterher gelaufen und habe ihn dann gestoppt. Ein Jugendlicher habe sich vor den Wagen gelegt, ein anderer habe versucht, aufs Dach des Kleinbusses zu klettern. Einzelne versuchten, den Wagen zu öffnen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert nach den Attacken „klare Konsequenzen“ für die Täter. „Die Vorfälle am Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt erschüttern mich“, sagte Reul am Montag der dpa „Wenn junge Leute sich zusammenrotten und Polizistinnen und Polizisten attackieren, dann geht das weit über das Erträgliche hinaus.“

Polizei: „Störer forderten Befreiung des festgenommenen Tatverdächtigen“

Rund 100 junge Leute waren am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt mit der Polizei und dem Ordnungsdienst aneinander geraten. Einige hätten gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen und die Kontrollen behindert, sagte ein Sprecher am Sonntag. Ein Jugendlicher aus der Gruppe habe Mitarbeiter des Dienstes tätlich angegriffen. Als die Polizei ihn in einem Streifenwagen abtransportieren wollte, umringten etwa 50 Jugendliche das Fahrzeug und hinderten es an der Weiterfahrt.

„Störer versuchten die Fahrzeugtüren zu öffnen und forderten lautstark die Befreiung des festgenommenen Tatverdächtigen. Einzelne Jugendliche kletterten dabei sogar auf den Streifenwagen“, heißt es in einer Mitteilung der Düsseldorfer Polizei.

Als weitere Polizisten dazu kamen, seien sie geflüchtet. Mehrere Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren wurden aber gefasst und kamen in Gewahrsam.

Ermittlungen gegen elf Personen – Video-Material wird ausgewertet

Ein 17-Jähriger wurde festgenommen. Er soll eine Strafanzeige bekommen. Weitere Anzeigen gegen andere Personen wegen Landfriedensbruch würden noch geprüft, hieß es. Es bestehe der Tatverdacht des Widerstandes, des Landfriedensbruchs, der Gefangenenbefreiung, der Nötigung und Sachbeschädigung. Gegen zehn weitere Tatverdächtige im Alter von 15 bis 17 Jahren werde ermittelt.

Alle zunächst festgenommenen Personen seien später wieder entlassen beziehungsweise ihren Eltern übergeben worden. Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge werten die Ermittler nun Aufnahmen von Überwachungskameras aus. (dpa/red)