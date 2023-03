Drei Autos zerstört - Neue Brandserie in Monheim?

Erst brannten Autos auf dem Parkdeck von Kaufland, eine Viertelstunde später dann ein paar Hundert Meter entfernt an der Grunewaldstraße in Monheim.

Monheim am Rhein. Die Feuerwehr Monheim wurde in der Nacht zu Samstag in kurzer Folge zu zwei Einsätzen gerufen: Immer ging es um brennende geparkte Autos.

Drei brennende Autos haben am frühen Samstagmorgen in Monheim zwei Feuerwehreinsätze ausgelöst. Erst wurde ein Brand auf dem Parkdeck eines Groß-Supermarkts gemeldet, wenige Minuten später dann gab es einen weiteren Alarm, nur ein paar Hundert Meter entfernt.

„Wir gehen von Brandstiftung aus“, hieß es am Samstagmorgen in der Leitstelle der Kreispolizei Mettmann auf Nachfrage. Um 2.55 Uhr war die Feuerwehr zur Kaufland-Filiale gerufen worden. Auf dem dortigen Parkdeck standen zwei Autos in Flammen. Der Brand konnte laut Feuerwehr rasch gelöscht werden, zwei weitere Autos wurden durch die starke Hitze beschädigt, berichtete Einsatzleiter André Linscheid am Samstagmorgen auf Nachfrage.

Brandstiftung? Zwei Feuerwehr-Einsätze in kurzer Folge in der Nacht

Nur etwa 15 Minuten später mussten weitere Feuerwehr-Kräfte zur Grunewaldstraße ausrücken, etwa 800 Meter Luftlinie vom Kaufland-Parkdeck. Dort stand ein weiteres Auto in Flammen, sagte Linscheid. Ein daneben parkendes Auto wurde ebenfalls durch die Hitze beschädigt.

Zum Sachschaden gab es am Samstag von der Polizei keine Einschätzungen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet, hieß es in der Leitstelle.

Brand-Serie an Autos im Jahr 2022 endete abrupt

Beide Brandorte liegen am bzw. im Berliner Viertel, einer Groß-Wohnsiedlung in Monheim. Dort gab es im vergangenen Jahr bereits eine Brandserie, bei der auch mehrere Autos zum Teil Totalschaden erlitten hatten. Zum Stand der Ermittlungen gab es am Samstag keine Angaben bei der Polizei. Laut Feuerwehr habe diese Serie vor Monaten „abrupt“ geendet.

Zuletzt hatte die Polizei am 28. Juli 2022 Auto-Brände in Monheim gemeldet: Im Berliner Viertel wurden insgesamt drei Autos beschädigt. Wie bei dem jüngsten Geschehen, ereigneten sich die Brände an verschiedenen Orten in kurzer Folge am selben Abend. Die Polizei hatte damals auch nach Zeugen gesucht und erbat sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02173 / 95 94 63 50.

Brandstiftungen hatten sich aber auch in jüngerer Zeit in Monheim ereignet: In der Nacht des 9. Februar musste die Feuerwehr eine brennende Mülltonne löschen. In der Nacht zum 27. Januar wurde im Keller eines Mehrfamilienhauses im Berliner Viertel Altpapier angezündet, teilte die Polizei mit.

(dae)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home