Dinslaken: Die Polizei sucht einen vermissten 82-Jährigen

Dinslaken. Gesucht wird ein Mann, der unter beginnender Demenzerkrankung leidet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Seit Montagabend wird Kurt S. aus Dinslaken vermisst. Der 82-Jährige war am 17. Juli gegen Nachmittag mit seinem Bruder zu Besuch im Johanniter Krankenhaus in Duisburg-Rheinhausen. Der Vermisste wartete vor dem Krankenhaus auf seinen Bruder. Als der Bruder gegen 18.30 Uhr das Krankenhaus verlies und seinen Bruder an dem vereinbarten Treffpunkt abholen wollte, war der 82-Jährige nicht mehr vor Ort.

Seit diesem Zeitpunkt ist der Vermisste nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Der 82-Jährige könnte sich aufgrund seiner beginnenden Demenzerkrankung in einer hilflosen Lage befinden. Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen?

So sieht der vermisste 82-Jährige aus

Der 82-jährige Kurt S. wird seit Montagabend vermisst. Foto: Polizei Kreis Wesel

Die Personenbeschreibung des Vermissten: Er ist männlich, ca. 170 cm groß, hat eine schlanke Statur, weißes kurzes Haar, blaue Augen. Bekleidet war er zuletzt mit einer blauen Jogginghose, einem schwarz/weiß karierten Hemd und schwarzen Lederschuhen. Er könnten sich in Dinslaken und Lindlar im Oberbergischen Kreis aufhalten. Er ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, so dass ein Aufenthalt auch an Bahnhöfen sehr wahrscheinlich ist.

Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise können unter der Rufnummer 0281/1070 gegeben werden.

