Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Tourdaten

Die „25 Years – Over the Hump“-Tour von The Kelly Family verzeichnet bis Ende Februar 2020 insgesamt 41 Konzerte an 37 Stationen in Deutschland, Österreich, Belgien, der Schweiz, Polen, Tschechien und den Niederlanden. In einigen Städten wie Berlin oder Hamburg treten die Kellys zweimal auf. Am 26.12., sind sie zu Gast in der Oberhausener Arena, am 27.12. im Düsseldorfer Dome und am 28. und 29.12. in der Dortmunder Westfalenhalle. Konzertbeginn ist jeweils 19.30 Uhr.