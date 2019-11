Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

DFB-Team sucht noch zwei Testspiel-Gegner

Nach der Auslosung der EM-Gruppen ist ein mögliches Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal im Vorfeld der Europameisterschaft 2020 kein Thema mehr. Das bestätigten Bundestrainer Joachim Löw und auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Samstagabend in Bukarest.

„An Portugal waren wir dran. Aber wir haben gesagt, natürlich nur, wenn wir nicht bei der EM in der Gruppe aufeinandertreffen“, sagte Löw. Deutschland trifft am 20. Juni 2020 in München auf den Europameister um Cristiano Ronaldo. „Wir müssen uns jetzt anders orientieren. Wir haben noch ein paar Optionen“, ergänzte der Bundestrainer.

Von den vier verbleibenden Länderspielen vor der EM-Endrunde sind zwei fest nun fix. Ende März 2020 wird die deutsche Mannschaft in Madrid gegen Spanien antreten. Und während des EM-Trainingslagers im österreichischen Seefeld wird gegen den EM-Teilnehmer Schweiz in Basel getestet. Im März soll gegen einen weiteren Top-Gegner in Deutschland gespielt werden. Löw hatte vor der Auslosung Belgien als einen weiteren Wunschgegner benannt. „Um so stärker die Gegner, um so besser für uns“, sagte Löw: „Diese Spiele brauchen wir. Gegner, die in der Weltklasse sind.“ (dpa)